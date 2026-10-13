El tiempo en la provincia de Mendoza atraviesa un período de marcada inestabilidad atmosférica. Para este martes 13 de octubre, rige un aviso de alerta naranja y amarilla por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual anticipa precipitaciones de variada intensidad, probable caída de granizo y ráfagas de viento que afectarán a distintos sectores del llano provincial.
El pronóstico con alerta para Mendoza: lluvia, tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por tormentas fuertes a severas, abundante caída de agua y granizo en gran parte de la provincia. Las zonas bajo alerta
Los informes combinados del organismo nacional y de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza señalan que la masa de aire húmedo y fresco permanecerá instalada durante gran parte de la semana laboral, provocando bajas marcas térmicas, lluvias recurrentes y nevadas en la cordillera.
Qué significan las alertas amarilla y naranja por tormenta
El sistema de alerta temprana clasifica los fenómenos meteorológicos según su potencial impacto y volumen de agua acumulada:
- Alerta Naranja: Advierte sobre tormentas fuertes o severas, acompañadas principalmente por abundante precipitación en cortos períodos. Además, contempla la probabilidad de caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento intensas. Para esta categoría se proyectan valores de precipitación acumulada de entre 35 y 60 mm, pudiendo superarse de manera puntual.
- Alerta Amarillo: El área será afectada por tormentas localmente fuertes con ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Los registros acumulados de lluvia se ubican de entre 20 y 35 mm, con picos localizados.
Departamentos bajo alerta en Mendoza: el mapa de riesgo
El reporte oficial detalla el nivel de advertencia según la región geográfica provincial:
- Zona Este y Norte (Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa): Se encuentra bajo alerta naranja durante la madrugada del martes, pasando a alerta amarilla por tormentas durante la mañana y la tarde.
- Valle de Uco y Oasis Centro (Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato): Rige alerta naranja por tormentas durante la madrugada del martes, normalizándose las condiciones hacia la mañana.
- Zona Sur (General Alvear y zona baja de San Rafael): La madrugada presenta alerta naranja por tormentas, mientras que para la mañana, tarde y noche rige alerta amarilla por lluvias continuas.
El pronóstico extendido: cómo estará el tiempo día por día
Las proyecciones meteorológicas confirman jornadas grises, frescas y con alta probabilidad de precipitaciones:
- Martes 13 de octubre: Cielo mayormente nublado con descenso de la temperatura. La máxima oscilará entre los 16 °C y 17 °C, mientras que la mínima se ubicará entre los 8 °C y 10 °C. En el Gran Mendoza, la madrugada concentra entre un 70% y 100% de probabilidad de lluvias y tormentas. Para la noche se anticipan ráfagas de viento del sudeste de entre 42 y 50 km/h, acompañadas por nevadas en cordillera.
- Miércoles 14 de octubre: Jornada de parcial a mayormente nublada con poco cambio de la temperatura. Se aguardan lluvias y lloviznas aisladas (10% a 40% de probabilidad), vientos moderados del sudeste y persistencia de nevadas en cordillera. Las marcas térmicas irán de 7 °C de mínima a 16 °C o 17 °C de máxima.
- Jueves 15 de octubre: Cielo parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura: máxima de 16 °C a 18 °C y mínima de 6 °C a 8 °C. Hacia la tarde o noche retornará la inestabilidad con precipitaciones en el llano y nevadas débiles en Alta Montaña.
- Viernes 16 y fin de semana: El viernes continuará fresco con una máxima de 16 °C, mínima de 8 °C y chances de lloviznas hacia la noche. A partir del sábado 17 y domingo 18 comenzará una paulatina estabilización del tiempo, con máximas que se ubicarán en los 17 °C y 18 °C.