El pronóstico con alerta para Mendoza: lluvia, tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento

Los informes combinados del organismo nacional y de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza señalan que la masa de aire húmedo y fresco permanecerá instalada durante gran parte de la semana laboral, provocando bajas marcas térmicas, lluvias recurrentes y nevadas en la cordillera.

Qué significan las alertas amarilla y naranja por tormenta

El sistema de alerta temprana clasifica los fenómenos meteorológicos según su potencial impacto y volumen de agua acumulada: