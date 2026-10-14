Suspendieron la restricción de tránsito por las obras del Acceso Sur en Luján de Cuyo

Está previsto que en la zona haya inspectores de Tránsito y personal autorizado para ordenar la circulación.

Tanto por las lluvias, como por los trabajos, recomendaron a los conductores reducir la velocidad con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal para evitar inconvenientes.

Cómo es la obra de modernización del Acceso Sur

La intervención forma parte del plan de modernización y refuncionalización del Acceso Sur que el Gobierno de Mendoza ejecuta en Luján de Cuyo, con financiamiento del Fondo del Resarcimiento.

El proyecto contempla la ampliación a un tercer carril por sentido de circulación, el ensanche y la construcción de nuevos puentes e intercambiadores, además de la reconstrucción del trazado. Los trabajos apuntan a mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito, además de favorecer el transporte internacional de cargas.