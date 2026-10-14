Las obras de modernización del Acceso Sur tendrán que esperar por las lluvias de este miércoles, para cuando estaba prevista una nueva intervención en Luján de Cuyo. Las maniobras estaban programadas durante la mañana, pero antes de empezar las suspendieron debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Suspendieron la restricción de tránsito por las obras del Acceso Sur en Luján de Cuyo
Estaba previsto para este miércoles en el Acceso Sur entre los puentes de Malabia y Boedo. Las lluvias complicaron el panorama y la medida se realizará otro día
La medida, que deberá realizarse otro día, responde a tareas de limpieza y replanteo sobre el cantero central.
Cómo será la circulación en el Acceso Sur
Si bien las maniobras para realizar estas obras quedó suspendida para este miércoles, cuando se realice afectará el tránsito en los sentidos norte-sur y sur-norte debido a que estará reducido. Los vehículos tendrán que circular por la media calzada habilitada y las colectoras, mientras las maquinarias y los operarios trabajan en el sector.
Está previsto que en la zona haya inspectores de Tránsito y personal autorizado para ordenar la circulación.
Tanto por las lluvias, como por los trabajos, recomendaron a los conductores reducir la velocidad con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal para evitar inconvenientes.
Cómo es la obra de modernización del Acceso Sur
La intervención forma parte del plan de modernización y refuncionalización del Acceso Sur que el Gobierno de Mendoza ejecuta en Luján de Cuyo, con financiamiento del Fondo del Resarcimiento.
El proyecto contempla la ampliación a un tercer carril por sentido de circulación, el ensanche y la construcción de nuevos puentes e intercambiadores, además de la reconstrucción del trazado. Los trabajos apuntan a mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito, además de favorecer el transporte internacional de cargas.
En pocas palabras
- Suspensión de obras: restricción de tránsito por obras en el Acceso Sur fue postergada por lluvias.
- Afectación de tránsito: la circulación se verá reducida en ambos sentidos cuando se realicen las tareas.
- Objetivo de la obra: modernización del Acceso Sur busca mejorar seguridad, fluidez y transporte de cargas.