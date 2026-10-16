Su esposo le arrojó ácido, sufrió 87 cirugías y pidió la eutanasia, pero una ayuda cambió su decisión

Pasó varios años hospitalizada y comenzó un largo proceso de reconstrucción, ya que durante los siguientes 26 años fue sometida a aproximadamente 87 cirugías, pero nunca consiguió recuperar completamente su rostro. De hecho, actualmente respira con la ayuda de tubos y una máscara artesanal para proteger las zonas afectadas.

En 2017 conoció al papa Francisco durante su visita a Colombia, le contó que estaba considerando la eutanasia y, según su testimonio, él la animó a seguir luchando y le habló de la posibilidad de recibir ayuda para sus tratamientos. Pero los años pasaban y pasaban.

La mujer pidió la eutanasia, pero recibió ayuda y tiene una razón para seguir viviendo.

En septiembre de 2026, cansada por las secuelas físicas, las dificultades económicas y las operaciones que todavía necesitaba, María Consuelo expresó su deseo de acceder a la eutanasia y aunque ya contaba con autorización para el procedimiento desde hacía cuatro años, su historia dio un giro inesperado.

Una iniciativa solidaria encabezada por el abogado Juan José Castro consiguió apoyo para que pudiera acceder a nuevas cirugías reconstructivas de nariz y boca. El 6 de septiembre de 2026, ella anunció que había cambiado de decisión: ya no quería someterse a la eutanasia y prefería aprovechar la oportunidad de continuar con su recuperación para que las nuevas intervenciones pudieran mejorar su calidad de vida después de más de dos décadas de sufrimiento.