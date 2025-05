"Sos de Luján y eso me la bajó un montón": el audio viral que encendió el debate sobre prejuicios en Mendoza

“Mirá Emilio, te voy a ser honesta: no me gusta vincularme con gente de Luján. No me gusta la idiosincrasia. El lujanino me parece chato, quedado, prejuicioso…”, arranca diciendo una mujer que, en poco más de un minuto de audio, logró convertirse en tendencia en los grupos de WhatsApp, TikTok y redes mendocinas. Emilio, el destinatario del mensaje, probablemente no imaginó que su lugar de residencia lo pondría en el banquillo de los acusados.