"Sin plagas en casa": cómo usar el pegamento para mantener alejada a la araña violinista

Si bien existen diferentes opciones de repelente e insecticidas en el mercado, existe una alternativa casera, económica y sumamente práctica para atrapar a esta araña antes de que represente un riesgo: las trampas con pegamento.

Paso a paso: cómo preparar la trampa de pegamento para la araña violinista

Para armar este dispositivo casero no hace falta realizar grandes gastos ni usar productos químicos complejos. Podés optar por cintas adhesivas comerciales o confeccionar tu propio sistema en pocos minutos: