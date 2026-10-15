"Sin plagas en casa": cómo usar el pegamento para mantener alejada a la araña violinista

Con la llegada de las altas temperaturas y el aumento de la presencia de plagas en el hogar, mantener la casa libre de insectos y arácnidos peligrosos se convierte en una prioridad para muchas familias. Entre las amenazas más temidas se encuentra la araña violinista (Loxosceles), una especie de hábitos nocturnos cuya picadura puede generar severas complicaciones de salud.
Si bien existen diferentes opciones de repelente e insecticidas en el mercado, existe una alternativa casera, económica y sumamente práctica para atrapar a esta araña antes de que represente un riesgo: las trampas con pegamento.
Paso a paso: cómo preparar la trampa de pegamento para la araña violinista
Para armar este dispositivo casero no hace falta realizar grandes gastos ni usar productos químicos complejos. Podés optar por cintas adhesivas comerciales o confeccionar tu propio sistema en pocos minutos:
- El soporte: cortá trozos de cartón rígido de aproximadamente 10 por 15 centímetros.
- El adhesivo: colocá en la superficie cinta adhesiva de doble cara de alta adherencia o aplicá un pegamento no secante especial para captura de insectos.
- El señuelo: colocá en el centro del cartón una pequeña tapa con un par de gotas de agua. La humedad atraerá tanto a la araña como a pequeños insectos que le sirven de alimento.
Dónde colocar la trampa dentro de casa
La araña violinista suele buscar lugares oscuros, secos y poco transitados. Para garantizar la eficacia de este método, es clave ubicar las láminas de pegamento a ras de suelo y bien pegadas a los zócalos o paredes:
- Detrás de muebles pesados: como el sillón, el refrigerador, la lavadora o el respaldo de la cama.
- Sectores de guardado: en el interior o bordes de placares, vestidores, depósitos y bajo las piletas del baño o la cocina.
- Esquinas y rincones: lugares con escasa iluminación o grietas en la pared.
En pocas palabras
- Araña violinista: método casero efectivo para detectar y eliminar esta peligrosa especie.
- Trampa de pegamento: prepara un señuelo simple con cartón, adhesivo y humedad para atraerla.
- Ubicación estratégica: coloca las trampas en rincones oscuros y poco transitados de tu hogar.
Resumen generado por Thinkindot AI