"Siempre estuve orgulloso de ella": se recibió de enfermero y homenajeó a su madre recolectora de basura

Consciente del esfuerzo que su madre hacia en las calles para sacarlo adelante, Kawe decidió transformar esa entrega en la motivación principal para superarse. Fue así como asumió la meta de acceder a la educación superior, eligiendo cursar la carrera de Enfermería.

Durante cinco exigentes años de trayectoria académica, el camino estuvo colmado de sacrificios y desafíos, pero el ejemplo diario de dignidad y resistencia que Andrea transmitía desde su trabajo sirvió como el hilo conductor inquebrantable que sostuvo la determinación del estudiante.

De niño la acompañó al trabajo y vio cómo algunos la trataban por ser recolectora de basura.

La perseverancia tuvo su ansiada recompensa cuando el joven completó sus estudios y obtuvo formalmente su título profesional de enfermero. Sin embargo, es título no era uno más ni una consagración cualqueira: él se convirtió en el primer integrante de toda su familia en terminar una carrera universitaria completa.

Por eso, al momento de festejar este logro, quiso expresar una gratitud hacia quien hizo posible su camino. Entonces, para su sesión conmemorativa de fotos, el posó junto a Andrea vistiendo orgulloso el propio uniforme de barrendera de su madre, rindiéndole un conmovedor homenaje al valioso trabajo que le permitió alcanzar esa meta.

Su título no solo era universitario, sino que ese logro era de todos y representaba la resistencia, la humildad y la verdadera esencia de su familia, agradeciendo a toda su familia por el acompañamiento durante esos cinco años.