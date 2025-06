¿Seguir estudiando en la universidad o no?: qué aconsejan docentes y psicólogos ante el avance de la IA

En ese línea, la directora de Educación Superior de Mendoza, Mariela Ramos, advirtió que en la actualidad los alumnos que eligen una carrera terciaria en un gran porcentaje usa como fuente de consulta al ChatGPT esperando respuestas sobre qué seguir sin analizar los pro y los contras.

Esto hace muy importante el seguimiento de la trayectoria del estudiante y la reafirmación de una vocación.

MediaLab universidad Maza (7).jpeg La Universidad Maza ya implementó la IA en las carreras para que los futuros profesionales la sepan utilizar y mejorar su desempeño. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Pero en paralelo hay que trabajar las habilidades blandas, como la capacidad de adaptación para dar respuesta a estos cambios que plantean las nuevas tecnologías, aportó Ramos.

"Las habilidades blandas habilitan a una persona para cualquier carrera, en cualquier momento y cualquier cosa. Porque si vos tenés, que es lo que buscan las empresas, resolución de conflicto, lo vas a resolver estando en un trabajo sea cual fuera su rama. Son habilidades que te sirven para todo y por lo tanto, son súper necesarias", puntualizó la funcionaria y afirmó que a la par de estudios superiores hay que entrenar las capacidades de comunicación, interacción y adaptación que exigen los tiempos vertiginosos.

"Si fuera que al egresar tras 5 años de una carrera, una IA reemplaza su trabajo, ese egresado deberá tener la capacidad, primero para usar la IA y luego para reinventarse. El plus que ofrecen los seres humanos no podrá ser sustituido", consideró Ramos, responsable de los institutos de formación superior de Mendoza.

Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNCuyo.jpg El pensamiento crítico se cultiva en el secundario y se sigue en la universidad, afirman los expertos.

La pregunta empieza antes de llegar a la universidad

La psicóloga y psicopedagoga, Nancy Caballero, fue más allá del auge de la IA y se remontó a la incursión de los futuros profesionales que salen del secundario. Para la especialista hay muchas falencias en el método de la enseñanza para preparar a sujetos que van a avanzar en un estadio superior como es la universidad. Hay que entrenarlos en el juicio crítico.

"Yo que soy naturalmente optimista, creo que todo esto es maravilloso. ¿Cuál es el tema? Que si nosotros no entendemos que es sólo una herramienta, terminamos poniéndola en el centro, que es lo que nos ha pasado un poco con Internet. Internet, en este momento es de un peligro brutal para los niños chicos por el tema de la trata, por el tema de las adicciones al juego, a la pornografía, hay un montón de cosas que estamos luchando como locos, los psicólogos ¿por qué? Porque no entendimos que era una herramienta, porque no entendimos que tiene que haber un adulto que controle lo que el niño hace con esa herramienta", analizó Caballero.

Ingreso a colegios de la UNCuyo - Secundario - escuela secundaria - rinden examen En el nivel medio hay un paso obligado por la formación del pensamiento crítico, más allá del contenido. Foto: Gentileza UNCuyo

Siguiendo esa línea de pensamiento, continuó: "Esto lo traslado a la universidad. En este estadio debe continuar la enseñanza del juicio crítico. Si sos capaz de pensar y tener juicio crítico no hay ninguna profesión que pueda reemplazar un aparato, que no deja de ser un reservorio espectacular de información y conocimiento".

"Desde la revolución industrial al día de la fecha todos estos cambios han implicado una adaptabilidad, una adaptación pero también un aprovechamiento de oportunidades. Quiere decir que si hoy un joven estudia, cuando lleguen estos cambios, ese estudiante va a estar preparado para ser él quien maneje esta inteligencia artificial y no para quedarse sin trabajo", afirmó en tono esperanzador.

¿Qué necesitan nuestros jóvenes?

La psicóloga y especialista en psicología social, Candela Álvaro, partió del disparador de cómo se encuentran los adolescentes y jóvenes en un mundo marcado por las pantallas y con altos niveles de ansiedad. Para Álvaro la pregunta es trascendental para abrir el diálogo con los hijos y reflexionar sobre un futuro posible.

En la consulta, suele verse padres que están necesitando un apoyo porque no encuentran cómo motivar a los hijos para que continúen los estudios, siendo el objetivo final el desarrollo personal, la emancipación y la independencia económica.

"Esta es una generación que vive en un contexto de incertidumbre permanente. Tal es así que las adolescencias buscan en la IA respuestas que parecieran de índole absoluta, incluso para calmar sus emociones. Eso da cuenta de una crisis en salud mental y debemos pensar el futuro vocacional también en esos términos", opinó.

"La pregunta pasa por saber cómo están, qué necesitan en estos proceso, cómo los podemos acompañar. No hay verdades absolutas cómo en generaciones anteriores en la que el mandato pasaba por ir a la universidad", ejemplificó.

"Hay que reflexionar que donde se busca una inteligencia artificial, la respuesta inexorablemente es artificial y no siempre es la solución", observó.

Como el resto de las voces consultadas, Álvaro instó a ser cada vez más críticos con las posibles soluciones de la IA, aunque sin demonizarla para padres e hijos.