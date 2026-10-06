San Carlos asumirá la gestión del agua potable y las cloacas en zonas rurales e industriales del departamento, tras aprobar una ordenanza que lo habilita como operador de los servicios. La medida alcanza inicialmente a Paso Las Carretas, Capiz, El Cepillo y Piedras Blancas y contempla un cobro bimestral a los usuarios.
San Carlos asume el control del agua potable: cómo se cobrará el servicio en los parajes
Aprobaron la Ordenanza 2094 para que la comuna asuma la provisión de agua potable en zonas rurales e industriales y asegure el servicio
La medida se fundamenta en el marco constitucional y en el Decreto Reglamentario 227, que faculta a las comunas a constituirse en operadores con la aprobación de sus órganos deliberativos. A partir de la puesta en marcha de la ordenanza, San Carlos asumirá de forma directa la responsabilidad operativa sobre la infraestructura hídrica para asegurar el suministro a la población de los sectores alcanzados.
Zonas alcanzadas y categorías de usuarios
El esquema municipal de suministro de agua y cloacas mediante red pública contemplará un cobro de periodicidad bimestral. La ordenanza fija de forma precisa el alcance territorial inicial y la segmentación de los destinatarios:
- Parajes rurales: la prestación abarcará a las localidades de Paso Las Carretas, Capiz, El Cepillo y Piedras Blancas, dejando abierta la posibilidad de incorporar nuevos sectores a medida que se extienda la red.
- Grandes consumidores: las empresas e industrias radicadas en los Parques Industriales del departamento serán agrupadas bajo esta categoría, previa realización de un relevamiento oficial.
Cálculo de la tarifa y fondo de mantenimiento
Para determinar el monto final de cada factura bimestral, se aplicará un criterio equitativo repartido entre los inmuebles conectados a la red. El importe individual se obtendrá sumando la previsión del gasto operativo corriente mensual con un ítem obligatorio denominado fondo de reparo destinado en forma exclusiva al arreglo de tuberías, bombas y equipamiento estructural, dividiendo ese total por la cantidad global de usuarios servidos.
Ante eventuales desfases o situaciones no contempladas, la comuna podrá recurrir de manera supletoria al cuadro tarifario provincial de referencia.
Un modelo con antecedentes en la provincia
Con la aprobación de esta norma, San Carlos se suma a la lista de municipios mendocinos que cuentan con esquemas de provisión municipal de agua o gestión directa en zonas delimitadas. Entre los antecedentes más destacados se encuentra Luján de Cuyo, que cuenta con una estructura sanitaria consolidada a través de Aguas Luján.
De igual manera, comunas como Malargüe y Tunuyán implementaron regulaciones similares para operar la red y cobrar tasas específicas en parajes rurales y zonas turísticas como el Manzano Histórico, sentando precedentes de gestión local del recurso en la provincia.
En pocas palabras
- San Carlos asume el control: el municipio sancionó la Ordenanza 2094 para operar servicios de agua potable y cloacas.
- Usuarios comprendidos: la norma incluye parajes rurales y grandes consumidores en parques industriales.
- Cálculo de tarifa: se aplicará un cobro bimestral basado en gastos operativos y fondo de mantenimiento.