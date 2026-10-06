San Carlos asume el control del agua potable: cómo se cobrará el servicio en los parajes

Parajes rurales: la prestación abarcará a las localidades de Paso Las Carretas, Capiz, El Cepillo y Piedras Blancas, dejando abierta la posibilidad de incorporar nuevos sectores a medida que se extienda la red.

la prestación abarcará a las localidades de Paso Las Carretas, Capiz, El Cepillo y Piedras Blancas, dejando abierta la posibilidad de incorporar nuevos sectores a medida que se extienda la red. Grandes consumidores: las empresas e industrias radicadas en los Parques Industriales del departamento serán agrupadas bajo esta categoría, previa realización de un relevamiento oficial.

Los habitantes de Paso Las Carretas, Capiz, El Cepillo y Piedras Blancas recibirán la factura del servicio de forma bimestral.

Cálculo de la tarifa y fondo de mantenimiento

Para determinar el monto final de cada factura bimestral, se aplicará un criterio equitativo repartido entre los inmuebles conectados a la red. El importe individual se obtendrá sumando la previsión del gasto operativo corriente mensual con un ítem obligatorio denominado fondo de reparo destinado en forma exclusiva al arreglo de tuberías, bombas y equipamiento estructural, dividiendo ese total por la cantidad global de usuarios servidos.

La tarifa incluirá un ítem específico de fondo de reparo destinado a la reparación de bombas y tuberías de la red municipal.

Ante eventuales desfases o situaciones no contempladas, la comuna podrá recurrir de manera supletoria al cuadro tarifario provincial de referencia.

Un modelo con antecedentes en la provincia

Con la aprobación de esta norma, San Carlos se suma a la lista de municipios mendocinos que cuentan con esquemas de provisión municipal de agua o gestión directa en zonas delimitadas. Entre los antecedentes más destacados se encuentra Luján de Cuyo, que cuenta con una estructura sanitaria consolidada a través de Aguas Luján.

De igual manera, comunas como Malargüe y Tunuyán implementaron regulaciones similares para operar la red y cobrar tasas específicas en parajes rurales y zonas turísticas como el Manzano Histórico, sentando precedentes de gestión local del recurso en la provincia.