Mercedes Rus anunció que se secuestraron 687 celulares en 15 locales de la Galería Tonsa y del Persa

Golpe al circuito de la reventa ilegal de teléfonos celulares

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones y de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales. Tras inspeccionar los comercios, los efectivos lograron incautar casi 700 celulares con irregularidades en su documentación, muchos de ellos denunciados previamente como robados.

Rus felicitó a los agentes por su labor y sostuvo que no se trata de acciones aisladas, sino de un plan sostenido para perseguir a los responsables de la comercialización ilegal.

Plan integral contra bienes robados

En marzo pasado, la ministra había presentado un plan para frenar la venta de bienes robados. La estrategia contempla no solo controles en locales de compra y venta de usados, sino también patrullajes digitales para detectar publicaciones de productos robados en redes sociales u otras plataformas. “Nuestra producción de seguridad con aprehensiones y detenciones sigue siendo clave, pero no alcanza si no desarticulamos la comercialización ilegal”, afirmó Rus en aquella oportunidad.