El paso a Chile fue reabierto este domingo para todo tipo de vehículos y operará en modalidad 24 horas. Tras los informes meteorológicos favorables, las coordinaciones de Argentina y Chile habilitaron el Túnel Internacional Cristo Redentor desde las 10 . No obstante anticiparonn cierres preventivos si las condiciones del tiempo empeoraran.
Reabrieron el paso a Chile para todo tipo de vehículos las 24 horas
Tras el cierre temporal por las nevadas, este domingo a las 10, fe rehabilitado el tránsito. Se hacen constantes evaluaciones para observar el estado de las rutas
El Sistema Integrado Paso Cristo Redentor había sido cerrado de forma temporal el sábado debido a las intensas nevadas, medida que fue comunicada por el Complejo Fronterizo Los Libertadores y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.
La decisión se adoptó tras una reunión del comité de Coordinación Chilena y Argentina, realizada durante ese mismo sábado cerca de las 15 en base a los reportes técnicos entregados por ambas vialidades, que advirtieron que las condiciones meteorológicas afectarían una transitabilidad segura para los usuarios.
Abierto las 24 horas
El Paso Internacional Cristo Redentor quedó rehabilitado este domingo a partir de las 10 para todo tipo de vehículos, informaron de manera conjunta las coordinaciones fronterizas de Argentina y Chile. La medida fue adoptada tras evaluar los informes técnicos emitidos por las vialidades de ambos países.
De acuerdo con lo informado en el comunicado oficial emitido por la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Nación, los análisis meteorológicos prevén un panorama favorable que permitirá mantener el túnel internacional abierto durante la noche, funcionando en modalidad de 24 horas.
Sin embargo, las autoridades remarcaron que el estado de la ruta estará sujeto a constantes evaluaciones. En caso de que se registren condiciones meteorológicas adversas que puedan comprometer la transitabilidad segura en la alta montaña, no se descarta disponer cierres transitorios preventivos.
Recomendaciones a las familias y al transporte
Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y verificar de manera permanente la información brindada por los canales oficiales.
Asimismo, recordaron que los reportes y las novedades respecto a la habilitación o eventual interrupción del paso se canalizan de forma exclusiva a través de los medios oficiales de las autoridades fronterizas.
En pocas palabras
- Paso a Chile: fue reabierto este domingo a las 10 para todo tipo de vehículos y operará las 24 horas tras el cierre por nevadas.
- Condiciones meteorológicas: se mantendrá la operatividad si los informes son favorables, pero se evaluarán cierres preventivos ante empeoramiento del clima.
- Recomendaciones: s aconseja a los usuarios planificar viajes y verificar información oficial sobre el estado de las rutas.