Reabrieron el paso a Chile para todo tipo de vehículos las 24 horas

Imagen de las nevadas durante la noche. Foto: Osvaldo Valle

Abierto las 24 horas

El Paso Internacional Cristo Redentor quedó rehabilitado este domingo a partir de las 10 para todo tipo de vehículos, informaron de manera conjunta las coordinaciones fronterizas de Argentina y Chile. La medida fue adoptada tras evaluar los informes técnicos emitidos por las vialidades de ambos países.

De acuerdo con lo informado en el comunicado oficial emitido por la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Nación, los análisis meteorológicos prevén un panorama favorable que permitirá mantener el túnel internacional abierto durante la noche, funcionando en modalidad de 24 horas.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que el estado de la ruta estará sujeto a constantes evaluaciones. En caso de que se registren condiciones meteorológicas adversas que puedan comprometer la transitabilidad segura en la alta montaña, no se descarta disponer cierres transitorios preventivos.

Recomendaciones a las familias y al transporte

Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y verificar de manera permanente la información brindada por los canales oficiales.

Asimismo, recordaron que los reportes y las novedades respecto a la habilitación o eventual interrupción del paso se canalizan de forma exclusiva a través de los medios oficiales de las autoridades fronterizas.