El Quini 6 realiza este domingo 11 de octubre de 2026 el sorteo 3416, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre
- TRADICIONAL
13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 29
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.225.118.974)
48 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.188.406,50
2.550 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.711
- LA SEGUNDA
00 - 04 - 05 - 06 - 08 - 26
2 GANADORES con 6 aciertos, cada uno se lleva $2.651.511.907,80 (Agencia 000647-000, ciudad de Santiago del Estero, y Agencia 008773-003, localidad de Ceres, Santa Fe)
40 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.426.087,80
2.245 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.622,74
- REVANCHA
00 - 01 - 06 - 27 - 42 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.206.956.234)
- SIEMPRE SALE
02 - 03 - 11 - 13 - 37 - 45
29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $17.636.537,79
(8 de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 4 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 2 de Salta, 1 de Neuquén, 1 de Santiago del Estero, 1 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza)
- POZO EXTRA
00 - 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 26 - 27 - 29 - 42 - 45
1.393 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $143.575,02
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: Se anunciaron los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre, con pozos millonarios.
- Resultados: Se detallan los números ganadores de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- Ganadores: Se informan los montos cobrados por los ganadores de 5 y 6 aciertos en las distintas categorías.