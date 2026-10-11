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Quini 6: los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre

Estos son los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre

Quini 6: los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre

El Quini 6 realiza este domingo 11 de octubre de 2026 el sorteo 3416, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre

  • TRADICIONAL

13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 29

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.225.118.974)

48 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.188.406,50

2.550 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.711

  • LA SEGUNDA

00 - 04 - 05 - 06 - 08 - 26

2 GANADORES con 6 aciertos, cada uno se lleva $2.651.511.907,80 (Agencia 000647-000, ciudad de Santiago del Estero, y Agencia 008773-003, localidad de Ceres, Santa Fe)

40 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.426.087,80

2.245 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.622,74

  • REVANCHA

00 - 01 - 06 - 27 - 42 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.206.956.234)

  • SIEMPRE SALE

02 - 03 - 11 - 13 - 37 - 45

29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $17.636.537,79

(8 de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 4 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 2 de Salta, 1 de Neuquén, 1 de Santiago del Estero, 1 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza)

  • POZO EXTRA

00 - 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 26 - 27 - 29 - 42 - 45

1.393 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $143.575,02

Quini 6: los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Quini 6: Se anunciaron los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre, con pozos millonarios.
  • Resultados: Se detallan los números ganadores de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
  • Ganadores: Se informan los montos cobrados por los ganadores de 5 y 6 aciertos en las distintas categorías.
Resumen generado por Thinkindot AI

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