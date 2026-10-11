48 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.188.406,50

2.550 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.711

LA SEGUNDA

00 - 04 - 05 - 06 - 08 - 26

2 GANADORES con 6 aciertos, cada uno se lleva $2.651.511.907,80 (Agencia 000647-000, ciudad de Santiago del Estero, y Agencia 008773-003, localidad de Ceres, Santa Fe)

40 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.426.087,80

2.245 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.622,74

REVANCHA

00 - 01 - 06 - 27 - 42 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.206.956.234)

SIEMPRE SALE

02 - 03 - 11 - 13 - 37 - 45

29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $17.636.537,79

(8 de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 4 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 2 de Salta, 1 de Neuquén, 1 de Santiago del Estero, 1 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza)

POZO EXTRA

00 - 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 26 - 27 - 29 - 42 - 45

1.393 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $143.575,02

Quini 6: los resultados del sorteo 3416 del domingo 11 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: