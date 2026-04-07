El Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, es un documento que se otorga en Argentina y que le brinda a las personas con discapacidad diversos beneficios en materia de salud, educación, transporte, etc.
Quiénes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad
Te explicamos quiénes si pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad en Argentina y quiénes no
Si quieres obtener este documento, es importante comenzar explicando que hay que reunir una serie de documentación médica y cumplir una serie de requisitos, los cuales enumeramos a continuación.
¿Quiénes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad?
La normativa nacional afirma que las personas que tengan las siguientes condiciones de salud podrán solicitar el Certificado Único de Discapacidad:
- Discapacidad visual
- Discapacidad auditiva
- Discapacidad motora
- Discapacidad intelectual o mental
- Enfermedades respiratorias o cardiovasculares
- Trastornos renales, digestivos o hepáticos.
Es importante aclarar que, a pesar de que la persona padezca alguna de estas discapacidades, es la Junta Evaluadora quien decide si se puede otorgar o no el Certificado Único de Discapacidad.
¿Qué beneficios otorga el Certificado Único de Discapacidad?
Algunos de los beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad a las personas con discapacidad son los siguientes:
- Cobertura del 100% en tratamientos, prótesis, medicación y rehabilitación
- Transporte público gratuito en todo el país
- Asignaciones familiares por discapacidad
- Exención de algunas tasas municipales
- Beneficios impositivos para adquirir vehículos adaptados
- Símbolo Internacional de Acceso para tránsito y estacionamiento.
Una vez que reunas todos los documentos y requisitos para obtener el CUD, debes seguir el siguiente paso a paso:
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.