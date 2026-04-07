¿Quiénes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad?

Discapacidad visual

Discapacidad auditiva

Discapacidad motora

Discapacidad intelectual o mental

Enfermedades respiratorias o cardiovasculares

Trastornos renales, digestivos o hepáticos.

Discapacidad El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en todo el país.

Es importante aclarar que, a pesar de que la persona padezca alguna de estas discapacidades, es la Junta Evaluadora quien decide si se puede otorgar o no el Certificado Único de Discapacidad.

¿Qué beneficios otorga el Certificado Único de Discapacidad?

Algunos de los beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad a las personas con discapacidad son los siguientes:

Cobertura del 100% en tratamientos, prótesis, medicación y rehabilitación

Transporte público gratuito en todo el país

Asignaciones familiares por discapacidad

Exención de algunas tasas municipales

Beneficios impositivos para adquirir vehículos adaptados

Símbolo Internacional de Acceso para tránsito y estacionamiento.

Discapacidad Gracias al CUD se puede acceder a múltiples derechos y beneficios de salud.

Una vez que reunas todos los documentos y requisitos para obtener el CUD, debes seguir el siguiente paso a paso: