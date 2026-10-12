Quién es la chica que despertó en su propio velorio y qué dijo en una entevista

El escalofriante episodio ocurrido en la aldea El Jocote, en el municipio de Sacapulas (Guatemala), dio la vuelta al mundo tras viralizarse el video de una adolescente reviviendo en pleno velorio. Las imágenes no dejan de sorprender y hay mucha conmoción por lo sucedido.
Tras el shock inicial que provocó gritos y desesperación entre los presentes, Yuleidy Ixcotoyac rompió el silencio y dio su testimonio en una entrevista con el medio local TV SAC.
"No tengo cómo pagarle a Dios para todo lo que ha hecho en mi vida. Fue un milagro", expresó visiblemente emocionada la adolescente al ser consultada por lo sucedido.
Velorio en Guatemala: el relato de la adolescente
Yuleidy explicó en primera persona qué fue lo que sintió en las primeras horas del sábado, momentos antes de quedar inconsciente y ser dada por muerta por su propia familia: “Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”.
Tras ese dolor agudo en el pecho, la adolescente perdió el conocimiento por completo. Según relató más tarde, se enteró por su padre de que nunca llegaron a ingresar a un hospital.
El padre organizó el velorio rápidamente
El padre de la adolescente, Abraham Ixcotoyac, detalló que mientras intentaba trasladarla de urgencia en su vehículo hacia un centro asistencial, notó que la chica dejó de respirar y no tenía pulso. Creyendo lo peor y al ver que no reaccionaba, se dirigió a una funeraria, adquirió un ataúd y regresó a su casa para comenzar el velorio junto a familiares y vecinos.
Sin embargo, su madre, Lesvia Ríos, jamás perdió la fe. "Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta", aseguró en la misma entrevista. Al acercarse al ataúd entre lágrimas, notó algo fuera de lo común: “Ella se estaba moviendo, se estaba despertando y solo se levantó”.
En medio de gritos y la conmoción generalizada de los allegados que se encontraban en la sala, los presentes corrieron a socorrerla, la ayudaron a salir del féretro y le dieron agua para reanimarla.
Por el momento, no se ha emitido ningún informe oficial por parte de las autoridades de salud de Guatemala para precisar la condición médica exacta que provocó el prolongado desmayo de la adolescente. Mientras tanto, tanto la joven como su familia atribuyen lo sucedido a un acontecimiento fehaciente de origen divino.
En pocas palabras
- Adolescente revivió en su propio velorio en Guatemala tras ser dada por muerta.
- La joven relató su experiencia: "No tengo cómo pagarle a Dios".
- Sus padres atribuyen el hecho a un milagro divino, a la espera de un informe médico oficial.