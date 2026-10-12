Una adolescente se despertó en su propio velorio y la sala se llenó de gritos junto al ataúd

Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en diálogo con el canal local TV Sac, la emergencia comenzó durante la madrugada, cuando Yuleidy sufrió un severo malestar y un intenso dolor en el pecho antes de desmayarse. Ante la gravedad del cuadro, el hombre decidió cargarla en su vehículo para trasladarla de urgencia hacia un hospital.

Sin embargo, durante el trayecto el padre notó que la joven no reaccionaba. “Yo vi en ella que ya no respiraba, ya no tenía sus pulsos en sus brazos”, explicó el hombre. Convencido de que su hija había perdido la vida en el camino, dio la vuelta, acudió directamente a una funeraria para adquirir el ataúd y regresó a su vivienda para preparar el velorio.

Momento clave en el velorio

El cuerpo de Yuleidy ya se encontraba acomodado en el féretro en el patio de la casa, rodeado por familiares, vecinos y algunos miembros de la iglesia local.

Fue en ese momento cuando la madre de la adolescente, Lesvia Ríos, advirtió algo raro. “Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta. Me acerqué llorando y vi que se estaba moviendo, se estaba despertando y solo se levantó”, contó la mujer visiblemente emocionada.

Los gritos de asombro interrumpieron las oraciones. De inmediato, los presentes se abalanzaron sobre el féretro, la ayudaron a incorporarse y le dieron agua mientras la adolescente intentaba comprender lo que sucedía a su alrededor.

La palabra de la protagonista

Horas después del dramático episodio, la propia Yuleidy brindó una entrevista en la que dio testimonio de lo vivido: “Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé. No tengo cómo pagarle a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida; fue un milagro”, expresó la adolescente.

Hasta el momento, ninguna autoridad sanitaria de Guatemala emitió un parte oficial sobre las causas clínicas del desmayo ni sobre el estado de salud actual de la joven, cuyo caso reabrió la discusión sobre los riesgos de dar por fallecida a una persona sin una constatación médica profesional.