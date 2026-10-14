Quedan 78 días para terminar el año y estos son los hechos más recordados del 14 de octubre

Es el ducentésimo octogésimo séptimo día del año y el ducentésimo octogésimo octavo en los años bisiestos, por lo que partir de este miércoles quedan 87 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.

Efemérides del 14 de octubre: las conmemoraciones mundiales, internacionales y nacionales

Las celebraciones más importantes del 14 de octubre.

En este nuevo inicio de mes hay varias celebraciones. Tiene lugar el Día Mundial de la Normalización en reconocimiento al trabajo de los especialistas que desarrollan normas técnicas internacionales y a su vez es el Día Mundial de la Espirometría para concientizar sobre la importancia de esta prueba para evaluar la función pulmonar y contribuir al diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).