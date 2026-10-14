Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este miércoles 14 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Quedan 78 días para terminar el año y estos son los hechos más recordados del 14 de octubre
Distintos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia de Argentina y del mundo. Te contamos cuáles son los de hoy
Es el ducentésimo octogésimo séptimo día del año y el ducentésimo octogésimo octavo en los años bisiestos, por lo que partir de este miércoles quedan 87 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
Efemérides del 14 de octubre: las conmemoraciones mundiales, internacionales y nacionales
En este nuevo inicio de mes hay varias celebraciones. Tiene lugar el Día Mundial de la Normalización en reconocimiento al trabajo de los especialistas que desarrollan normas técnicas internacionales y a su vez es el Día Mundial de la Espirometría para concientizar sobre la importancia de esta prueba para evaluar la función pulmonar y contribuir al diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
En Argentina por ejemplo, es el Día del Trabajador de la Industria del Vestido y Afines porque se recuerda la constitución, el 14 de octubre de 1945, de la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA), una organización sindical dedicada a la defensa de los derechos laborales del sector.
Por último, es el Día de la Armada Argentina aniversario de la afirmación del pabellón nacional en el buque multipropósito ARA Ciudad de Rosario (Q-62), realizada un dia como hoy, pero del año 1999.
Además según las efemérides se recuerda:
- Nacimiento de Fernando VII, rey de España.
- Nace el doctor Martín García Merou, diplomático y escritor perteneció a la generación del ’80.
- Muere el ingeniero Benito J. Carrasco. Fue el creador del Rosedal de Palermo.
- En 1959 se crea la Universidad Tecnológica Nacional por medio de la ley 14.855.
- En el año 1962 comienza la crisis de los misiles, cuando un avión estadounidense detecta un misil balístico soviético en la isla de Cuba, a 150 km. de Estados Unidos.
- Fallecimiento de Óscar Alemán, uno de los más grandes guitarristas de jazz del país.
- En 2001 ocurre el voto bronca donde arriban Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín a la Cámara alta.
En pocas palabras
- Hoy se conmemora: el Día Mundial de la Normalización y el Día Mundial de la Espirometría.
- En Argentina: se celebra el Día del Trabajador de la Industria del Vestido y Afines y el Día de la Armada Argentina.
- Acontecimientos históricos: se recuerdan nacimientos, muertes y la crisis de los misiles de 1962.