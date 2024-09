Esa expresión, una especie de advertencia, se usó, se usa y se seguirá utilizando por siempre, ya que se adapta a la perfección cuando se hace referencia a una llamativa situación.

que-significa-el-horno-no-está-para-bollos.jpg

Qué significa la frase “El horno no está para bollos” y de donde viene

El origen de la expresión “El horno no está para bollos”, que muchos no saben qué significa, nace en el mundo de la cocina. Cuando un horno tiene una temperatura muy elevada, no se recomienda meter los bollos de pan o confituras para su cocción, porque no es el momento propicio. Los alimentos pueden quemarse por fuera y quedar crudos en su interior.

Y esa frase se usa generalmente para hacer referencia a otra situación. Se aplica a la perfección cuando se está frente a una situación de mucha tensión.

Con el dicho, se pretende advertir que por esa razón, no es el mejor momento para hacer algo y lo recomendable es hacerlo en otro momento, esperar que baje la tensión.

Ejemplos para aplicar la frase:

¡Vamos a visitar a Facundo! Mejor no, porque no ha logrado solucionar sus problemas personales, No creo que sea conveniente. El horno no está para bollos.

¡Vamos a la fiesta! No sé si es lo mejor. Tuve una discusión con mi pareja y la verdad que el horno no está para bollos.