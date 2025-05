En otro orden de las palabras, la Monstera genera un microclima tropical marcado por la humedad, lo que promueve un hábitat ideal para la supervivencia de la Blattodea. Además, esto hará que las cucarachas puedan reproducirse con mayor facilidad, por lo que la plaga se propagará en pocos días por todo tu hogar.

cucarachas, insecticida.jpeg Las cucarachas se desarrollan favorablemente en un microclima tropical húmedo.

Por lo tanto, si tienes una de estas plantas en casa, será mejor quitarla de inmediato si no quieres sufrir una invasión de cucarachas. Y en caso de que no desees retirar la maceta con la Monstera, deberás redoblar esfuerzos para combatir la plaga: controlar que no haya ootecas en lugares oscuros y húmedos, limpiar el piso con frecuencia y también evitar dejar recipientes con comida abiertos.

Además de esto, la fuente citada indica que hay otro tipo de plantas que también pueden promover el desarrollo de cucarachas: las que están en proceso de descomposición. La explicación radica en que estos ejemplares son un gran foco de alimentación para la Blattodea, ya que pueden comer hojas, flores y tallos secos.

planta descomposicion.jpg Las plantas en descomposición también son un imán para las cucarachas.

Por último, y no menos importante, si quieres repeler cucarachas y otras plagas, se recomienda tener en casa macetas de plantas aromáticas, como la menta, la albahaca y el romero.