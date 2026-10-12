Pampa del Leoncito: el médico dueño de la camioneta se niega a pagar la multa y apeló el fallo

La Cámara de Apelaciones de San Juan deberá expedirse sobre la validez de la sanción tras el recurso presentado por los acusados.

Esa diferencia de profundidad resulta crítica para la regeneración natural del ecosistema. Los especialistas detallaron que la tasa de sedimentación en estos ambientes secos avanza a un ritmo extremadamente lento de apenas un milímetro por año. Bajo esa métrica, las marcas profundas dejadas por la camioneta demandarán unos 80 años de regeneración natural para desaparecer por completo, lo que significa que las huellas del vehículo permanecerán visibles durante casi un siglo.

La Pampa del Leoncito es un ecosistema árido singular cuya restauración natural avanza a un ritmo de un milímetro por año.

Valor patrimonial y un nuevo plan para ordenar las visitas

La Pampa del Leoncito no es una formación barroca común: constituye un sistema hídrico estacional y efímero declarado Patrimonio Histórico y Natural de San Juan. Expertos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recordaron que el lugar posee un enorme valor histórico por ser el escenario por donde transitó la columna del general José de San Martín durante el Cruce de los Andes, además de albergar un paisaje único que no puede repararse mediante intervenciones mecánicas o artificiales.

Estudios científicos advierten que las deformaciones causadas por vehículos pesados pueden permanecer en el paisaje durante 80 años.

Ante la recurrencia de estos incidentes, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, avanza en la elaboración del Plan de Manejo y Desarrollo Sostenible de la Pampa del Leoncito. El objetivo del proyecto es establecer reglas estrictas de circulación, reforzar la señalización y ordenar el acceso de turistas, deportistas y científicos. Mientras la Cámara de Apelaciones define el futuro de la multa millonaria, las actividades turísticas en el predio continúan operando con normalidad.