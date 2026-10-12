Pampa del Leoncito: el médico dueño de la camioneta se niega a pagar la multa y apeló el fallo

La sanción millonaria impuesta por los severos daños provocados en el suelo de la Pampa del Leoncito entró en una nueva etapa de controversia judicial. El médico sanjuanino Agustín Añó y Pablo Abraham, señalados como responsables de ingresar sin autorización con una camioneta Toyota Hilux al área protegida de Calingasta, presentaron una apelación formal para no pagar la multa de $9.231.440 fijada por la Justicia de Paz. Con este recurso presentado, la resolución del juez Andrés Troche quedó congelada y será revisada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones.
El episodio ocurrió el 8 de agosto de 2026, cuando el vehículo ingresó al predio en un período no permitido y terminó completamente atascado en la superficie arcillosa y húmeda del barreal. La camioneta permaneció incrustada en el barro durante 27 días bajo la custodia de Gendarmería Nacional, hasta que una orden judicial logró removerla el 4 de septiembre.
El impacto de una huella que tardará hasta 80 años en borrarse
Más allá del debate procesal sobre quién debe pagar la multa, la preocupación principal de la comunidad científica se centra en el daño irreversible provocado en la corteza de la planicie. Según explicó el geólogo y biólogo Daniel Flores, el incidente con la Hilux resultó significativamente más dañino que otros episodios previos debido a que la superficie se encontraba con un alto nivel de humedad. Mientras que incursiones anteriores con vehículos livianos alteraron el terreno unos 3 centímetros, las ruedas del vehículo pesado se hundieron hasta 8 centímetros de profundidad.
Esa diferencia de profundidad resulta crítica para la regeneración natural del ecosistema. Los especialistas detallaron que la tasa de sedimentación en estos ambientes secos avanza a un ritmo extremadamente lento de apenas un milímetro por año. Bajo esa métrica, las marcas profundas dejadas por la camioneta demandarán unos 80 años de regeneración natural para desaparecer por completo, lo que significa que las huellas del vehículo permanecerán visibles durante casi un siglo.
Valor patrimonial y un nuevo plan para ordenar las visitas
La Pampa del Leoncito no es una formación barroca común: constituye un sistema hídrico estacional y efímero declarado Patrimonio Histórico y Natural de San Juan. Expertos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recordaron que el lugar posee un enorme valor histórico por ser el escenario por donde transitó la columna del general José de San Martín durante el Cruce de los Andes, además de albergar un paisaje único que no puede repararse mediante intervenciones mecánicas o artificiales.
Ante la recurrencia de estos incidentes, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, avanza en la elaboración del Plan de Manejo y Desarrollo Sostenible de la Pampa del Leoncito. El objetivo del proyecto es establecer reglas estrictas de circulación, reforzar la señalización y ordenar el acceso de turistas, deportistas y científicos. Mientras la Cámara de Apelaciones define el futuro de la multa millonaria, las actividades turísticas en el predio continúan operando con normalidad.
En pocas palabras
- Pampa del Leoncito: dueño de camioneta apela multa millonaria por daños ambientales.
- Impacto ambiental: huellas en barreal tardarían hasta 80 años en regenerarse.
- Nuevas medidas: gobierno elabora plan para ordenar visitas y circulación en el área.