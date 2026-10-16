Mendoza Bureau potencia el posicionamiento del destino en IMEX Las Vegas 2026

El Mendoza Bureau participó en IMEX America (Las Vegas), la feria más importante del mundo para el sector del turismo de reuniones, consolidando la estrategia de internacionalización del destino.
Mendoza se proyecta al mundo desde Las Vegas
La entidad fue la única institución mendocina presente en esta edición, integrando un espacio exclusivo dentro del stand de Visit Buenos Aires, lo que permitió maximizar la visibilidad de Mendoza ante compradores y organizadores internacionales.
La delegación estuvo integrada por Diego Viñolo (Hilton Mendoza), Silvana Biagiotti (Smart Congresses), Roby Riedel (Mendoza Holidays), Pablo Molinengo (Waqay) y Santiago Redondo (Aymara). Los representantes desarrollaron una intensa agenda de reuniones B2B con compradores especializados, agencias de incentivos y organizadores de congresos de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.
Entre los diferenciales expuestos se destacaron la infraestructura hotelera y de centros de convenciones, la conectividad aérea, la oferta gastronómica y enoturística, y el entorno paisajístico único de la región, atributos que posicionan a Mendoza como una de las plazas preferidas de Latinoamérica para congresos y eventos internacionales.
Una presencia estratégica para fortalecer el turismo de reuniones
La participación en IMEX Las Vegas forma parte del trabajo sostenido del Bureau para consolidar a Mendoza en el radar de los grandes tomadores de decisión del sector MICE. En este sentido, Silvana Biagiotti destacó: “Estar presentes en una plataforma global como IMEX Las Vegas es fundamental para mantener a Mendoza en el radar de las grandes decisiones del turismo de reuniones. Asistir representados por nuestros socios y dentro del espacio de Visit Buenos Aires nos permite mostrar la fortaleza del sector privado mendocino ante los grandes tomadores de decisión del mundo.”
La misión reafirma el compromiso del Mendoza Bureau y del sector privado mendocino por impulsar la competitividad del destino, atraer eventos internacionales y fortalecer el desarrollo económico vinculado al turismo de reuniones.
En pocas palabras
- Mendoza Bureau: participó en IMEX Las Vegas 2026 como única institución mendocina para promover el destino.
- Objetivo cumplido: se consolidó la estrategia de internacionalización del destino y la proyección de Mendoza ante referentes globales.
- Participación: representantes mendocinos sostuvieron reuniones B2B para destacar la infraestructura y oferta de la provincia.