Mendoza Bureau potencia el posicionamiento del destino en IMEX Las Vegas 2026

Entre los diferenciales expuestos se destacaron la infraestructura hotelera y de centros de convenciones, la conectividad aérea, la oferta gastronómica y enoturística, y el entorno paisajístico único de la región, atributos que posicionan a Mendoza como una de las plazas preferidas de Latinoamérica para congresos y eventos internacionales.

Mendoza Bureau participó en IMEX Las Vegas 2026 como única institución mendocina para promover el destino.

Una presencia estratégica para fortalecer el turismo de reuniones

La participación en IMEX Las Vegas forma parte del trabajo sostenido del Bureau para consolidar a Mendoza en el radar de los grandes tomadores de decisión del sector MICE. En este sentido, Silvana Biagiotti destacó: “Estar presentes en una plataforma global como IMEX Las Vegas es fundamental para mantener a Mendoza en el radar de las grandes decisiones del turismo de reuniones. Asistir representados por nuestros socios y dentro del espacio de Visit Buenos Aires nos permite mostrar la fortaleza del sector privado mendocino ante los grandes tomadores de decisión del mundo.”

La misión reafirma el compromiso del Mendoza Bureau y del sector privado mendocino por impulsar la competitividad del destino, atraer eventos internacionales y fortalecer el desarrollo económico vinculado al turismo de reuniones.