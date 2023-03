Según el reporte del organismo, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

SMN-Alerta-amarilla-Mendoza-tormentas.jpg El mapa del Servicio Meteorológico Nacional con alerta amarilla para algunas zonas de Mendoza.

La precipitación acumulada será entre 15 y 30 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, indicó el SMN.

En estas zonas, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Pronóstico del tiempo en Mendoza: "Todavía queda un periodo de calor"

El meteorólogo Federico Norte comentó que la Argentina está atravesando la novena onda de calor en este verano y dijo que es "algo fuera de lo común".

Mendoza-Onda-de-calor.jpg

Por otro lado, anticipó que si bien ya está desapareciendo la actual onda de calor, "todavía hay un periodo de calor con mínimas elevadas que no alcanzan a ser clasificadas como onda de calor porque se necesitan tres días para denominarla así".

Esas jornadas serían el domingo y el lunes con mínimas de 23 grados y máximas de 33 grados.

Pronóstico del tiempo en Mendoza extendido