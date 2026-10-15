El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento público e interdisciplinario que acredita la condición de discapacidad en Argentina. Emitido bajo la órbita de las Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias y coordinado a nivel nacional por la Secretaría Nacional de Discapacidad, este documento otorga acceso a derechos respaldados por las Leyes Nacionales 22.431 y 24.901.
Los 3 beneficios que pocas personas conocen del Certificado Único de Discapacidad
Más allá de la gratuidad en el transporte y la cobertura médica, el CUD otorga derechos patrimoniales, laborales e impositivos fundamentales protegidos por la legislación argentina
Aunque la mayoría de los beneficiarios reconoce su utilidad para obtener la cobertura integral del 100% en tratamientos de salud y el pase libre en el transporte público, existen otras franquicias y exenciones legales contempladas en el marco normativo de Derecho Fácil que suelen pasar desapercibidas.
A continuación, detallamos tres beneficios clave del CUD que pocas personas conocen y que resultan fundamentales para el ejercicio pleno de derechos.
¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?
Vehículos y transporte
Uno de los aspectos más significativos del marco legal es la posibilidad de acceder a importantes exenciones tributarias y facilidades para la movilidad propia:
- Símbolo Internacional de Acceso: permite el libre tránsito y estacionamiento en todo el país, eximiendo al titular del pago de tarifas en zonas medidazas o reguladas.
- Exención de peajes: el titular o su tutor pueden tramitar la exención de pago en la red de autopistas y rutas nacionales o provinciales.
- Régimen de franquicia impositiva para autos: la normativa habilita la compra de vehículos nacionales o importados adaptados con importantes exenciones en impuestos nacionales (como el IVA y derechos de importación).
- Impuesto a las Patentes y tasas locales: dependiendo de la normativa de cada provincia o municipio, los titulares pueden solicitar la exención total o parcial del impuesto automotor y de las tasas inmobiliarias residenciales.
Empleo
La Ley 22.431 establece que el Estado nacional, sus organismos descentralizados, las empresas en las que el Estado tenga participación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligados a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal.
Para acceder a estas búsquedas laborales y postulaciones prioritarias en la administración pública, la presentación del CUD vigente es el requisito indispensable que valida la postulación en los concursos de selección de personal.
Asignaciones familiares de ANSES
En el ámbito de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga liquidaciones diferenciales para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan a su cargo a una persona con discapacidad.
A diferencia de las asignaciones familiares convencionales, las prestaciones por hijo con discapacidad:
- Se perciben de forma vitalicia mientras se mantengan los requisitos de dependencia.
- El valor mensual asignado duplica o triplica los montos estándar del salario familiar.
- Para el cobro de esta asignación no rigen los mismos techos máximos de ingresos del grupo familiar que aplican a las asignaciones ordinarias.
En pocas palabras
- Certificado Único de Discapacidad: es un documento que acredita la discapacidad y otorga acceso a derechos esenciales en Argentina.
- Beneficios desconocidos: incluyen exenciones en transporte, franquicias impositivas para autos y prioridades laborales.
- Seguridad social: existen asignaciones familiares diferenciales y de mayor monto para personas con discapacidad a cargo.