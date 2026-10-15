Los 3 beneficios que pocas personas conocen del Certificado Único de Discapacidad

El CUD es un documento de tramitación gratuita y validez nacional.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Vehículos y transporte

Uno de los aspectos más significativos del marco legal es la posibilidad de acceder a importantes exenciones tributarias y facilidades para la movilidad propia:

Símbolo Internacional de Acceso: permite el libre tránsito y estacionamiento en todo el país, eximiendo al titular del pago de tarifas en zonas medidazas o reguladas.

Exención de peajes: el titular o su tutor pueden tramitar la exención de pago en la red de autopistas y rutas nacionales o provinciales.

Régimen de franquicia impositiva para autos: la normativa habilita la compra de vehículos nacionales o importados adaptados con importantes exenciones en impuestos nacionales (como el IVA y derechos de importación).

Impuesto a las Patentes y tasas locales: dependiendo de la normativa de cada provincia o municipio, los titulares pueden solicitar la exención total o parcial del impuesto automotor y de las tasas inmobiliarias residenciales.

Empleo

La Ley 22.431 establece que el Estado nacional, sus organismos descentralizados, las empresas en las que el Estado tenga participación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligados a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal.

Para acceder a estas búsquedas laborales y postulaciones prioritarias en la administración pública, la presentación del CUD vigente es el requisito indispensable que valida la postulación en los concursos de selección de personal.

El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en todo el país.

Asignaciones familiares de ANSES

En el ámbito de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga liquidaciones diferenciales para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan a su cargo a una persona con discapacidad.

A diferencia de las asignaciones familiares convencionales, las prestaciones por hijo con discapacidad: