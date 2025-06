La falta de trabajo impulsa a jóvenes a sumarse al servicio militar voluntario

“Desde chico me llamaba la atención el servicio militar. Siempre me gustó. Pero ahora me anoté también por las oportunidades laborales”, dice Lautaro Matías Cacciavillani, un joven de 22 años que trabaja como vendedor en una agencia de autos en el barrio Bombal de la ciudad de Mendoza. Es papá de María Consuelo, una beba de seis meses, y junto a su pareja, enfrenta lo que significa construir un futuro en un contexto donde escasean las oportunidades.