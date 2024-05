La Comuna de Santa Rosa estrenó el único radar de fotomultas que queda en Mendoza

Flor Destéfanis.jpg

Además, explicó que "sea que el conductor vaya en camión, auto o colectivo, si te pasás de 100 kilómetros por hora, te va a llegar la notificación con la multa".

La funcionaria aseguró que han notado que los conductores están manejando con "prudencia" desde que están operativos los radares ya que "están señalizados". Por otra parte, afirmó que "no han ingresado muchas denuncias", por lo que entiende que "la gente está acatando".

"La idea es habilitarlos en tres puntos más, que serían en cada tramo de la ruta de ida y de vuelta, este y oeste, pero lo único que está operativo es el que está en el kilómetro 966", afirmó.

Las multas, según indicó la jueza, tienen un tope máximo de $127.000, y la posibilidad de obtener 50% de descuento por pagar en los primeros 10 días.

Las Heras quitó a comienzo de año los radares de fotomultas

El secretario de Hacienda del Municipio de Las Heras, Alejandro Gallego, aseguró a principio de este año que el sistema de fotomultas, que tanto rechazo y conflictos generó entre los conductores, ya no está siendo utilizado en el departamento.

"Actualmente, no hay ningún lugar en Las Heras donde sigan colocándose fotomultas", manifestó a Diario UNO el funcionario.

Sin embargo, agregó que el contrato entre el municipio y la empresa Via Control (la encargada de las fotomultas) sigue vigente y el municipio no decide aún si lo va a dar o no de baja.

Esto porque, explicó, si la firma propone un sistema que apunte a mejorar la seguridad vial, lo van a evaluar. Pero definitivamente, no funcionará como lo hizo en un principio.

