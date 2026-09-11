Jugó a la Quiniela y ganó $264 millones, pero no aparece a cobrar el pozo acumulado

A través de las redes sociales, la agenciera expresó su alegría y convocó públicamente al afortunado cliente para que controle su ticket antes de que sea tarde.

El tiempo corre: si el ganador no aparece, los millones no serán entregados.

El procedimiento para hacer efectivo el cobro exige la presentación física del comprobante original en óptimas condiciones. Sin embargo, el paso del tiempo juega en contra de quien posee la tarjeta ganadora, ya que las normativas de lotería establecen plazos límites estrictos antes de que el premio caduque y regrese a las arcas oficiales.

Cuántos días hay para cobrar el premio antes de que venza

En este tipo de juegos de azar bonaerenses, las reglas son claras y tajantes: el plazo legal para reclamar el dinero suele ser de 15 días corridos a partir del día siguiente al sorteo.

Si transcurrido ese tiempo el apostador o la apostadora no se presenta con la tarjeta original en la agencia o en la sede oficial de Lotería, el derecho a percibir los millones caduca de manera irrevocable y el pozo se pierde para siempre.