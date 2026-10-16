Isabel Allende ganó el Premio Planeta con la esperada secuela de su gran éxito, La casa de los espíritus

A sus 84 años, la célebre autora chilena se llevó el premio de un millón de euros por su nueva obra, La hora antes del alba.

El premio, que en su 75ª edición cuenta con una recompensa económica de un millón de euros, marca además un gran impacto editorial, ya que la escritora pasa del catálogo de Penguin Random House a las filas del Grupo Planeta. Para postularse al certamen, Allende concursó bajo el seudónimo Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan, confesando que fue la primera vez que se animó a participar de un concurso literario.

Durante su discurso de agradecimiento, Allende confesó que fue la primera vez en su vida que se postuló a un concurso literario.

El regreso de Alba Trueba y el cierre de la saga

La trama de La hora antes del alba recupera la figura de Alba Trueba, nieta de Clara del Valle, para continuar su historia tras las detenciones y torturas padecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Allende reveló que decidió volver sobre este personaje ante la reaparición de movimientos autoritarios a nivel global, un contexto que reavivó sus propios recuerdos del exilio tras el golpe militar de 1973.