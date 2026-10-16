La escritora chilena Isabel Allende fue galardonada con el Premio Planeta 2026 gracias a su obra La hora antes del alba, un relato que retoma el universo de La casa de los espíritus, la célebre novela con la que debutó en 1982. La autora, de 84 años, confirmó durante la ceremonia realizada en Barcelona presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia que con este libro cierra de forma definitiva aquella emblemática saga familiar.
Isabel Allende ganó el Premio Planeta con la esperada secuela de su gran éxito, La casa de los espíritus
La autora chilena obtuvo el célebre galardón de un millón de euros por "La hora antes del alba", la novela con la que cierra la saga familiar
El premio, que en su 75ª edición cuenta con una recompensa económica de un millón de euros, marca además un gran impacto editorial, ya que la escritora pasa del catálogo de Penguin Random House a las filas del Grupo Planeta. Para postularse al certamen, Allende concursó bajo el seudónimo Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan, confesando que fue la primera vez que se animó a participar de un concurso literario.
El regreso de Alba Trueba y el cierre de la saga
La trama de La hora antes del alba recupera la figura de Alba Trueba, nieta de Clara del Valle, para continuar su historia tras las detenciones y torturas padecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Allende reveló que decidió volver sobre este personaje ante la reaparición de movimientos autoritarios a nivel global, un contexto que reavivó sus propios recuerdos del exilio tras el golpe militar de 1973.
Nacida en Lima en 1942, Allende vivió desde muy pequeña junto con sus padres chilenos en Chile, donde adoptó la nacionalidad. Es una de las referentes más leídas de las letras hispanoamericanas con títulos como De amor y de sombra, Eva Luna y Paula. En esta misma gala, el escritor español Sergio Hernández Carrasco resultó finalista con la obra La añoranza, inspirada en el poeta Antonio Machado.
En pocas palabras
- Isabel Allende: ganó el Premio Planeta 2026 por "La hora antes del alba".
- Obra: la novela cierra la saga familiar iniciada en "La casa de los espíritus".
- Premio: el galardón de un millón de euros marca su paso a Grupo Planeta.