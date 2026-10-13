Irrigación defendió el cierre de la compuerta tras la inundación en el barrio Viñas del Carril

En ese recorrido, el arroyo Fernández se encuentra a la altura de la Ruta 20, mientras que el barrio Viñas del Carril está aproximadamente a 6 kilómetros aguas abajo.

De acuerdo con la versión oficial, la compuerta estaba cerrada para evitar que un volumen mayor de agua avanzara hacia ese barrio durante la creciente. Irrigación sostuvo que, si los vecinos hubieran conseguido abrirla cerca de la medianoche, como intentaron, el barrio se hubiese inundado por completo debido al caudal adicional que habría recibido.

Los vecinos habían cuestionado las dificultades para levantar la compuerta y señalaron que recién pudieron hacerlo alrededor de las 4 de este martes.

Irrigación afirmó que, mientras permaneció cerrada, el gran volumen de agua también provocó inundaciones en viviendas situadas en un radio de unos 100 metros. Una vez que la compuerta pudo abrirse, el agua dejó de afectar esas casas, pero el organismo advirtió que liberar el caudal trasladó una mayor presión hacia las zonas ubicadas aguas abajo.

Irrigación aseguró que el arroyo estaba limpio antes de las lluvias

Otro de los puntos que aclaró el organismo fue la presencia de basura y residuos que se observaron en el arroyo Fernández después del desborde.

Irrigación explicó que la compuerta cerrada evitó que la creciente afectara aún más al barrio Viñas del Carril que se inundó.

Irrigación aseguró que el cauce fue limpiado durante la corta anual de agua y atribuyó los residuos visibles al material que arrastró la creciente.

También remarcó que la infraestructura del arroyo está prevista para conducir agua de riego, no para soportar grandes descargas de agua de lluvia. Por ese motivo, sostuvo que el volumen registrado durante el fin de semana excedió los cálculos de diseño y la capacidad para la que fue construido.

El episodio dejó viviendas inundadas y vecinos evacuados en la triple frontera de Guaymallén, Maipú y Lavalle; además de reavivar los cuestionamientos sobre el estado de los cauces y el manejo de las compuertas ante eventos de lluvias intensas como las que se espera que traiga aparejado el fenómeno El Niño.

El comunicado de Irrigación sobre la inundación del Viñas del Carril

El Departamento General de Irrigación informa, en relación al desborde en el arroyo Fernández de Guaymallén, lo siguiente:

El canal no pudo contener la fuerte descarga aluvional registrada durante el fin de semana. El volumen de agua que cursó ese cauce excede los cálculos de su infraestructura y para lo que fue pensado. Es decir, es un canal previsto para conducir agua de riego y no de lluvia.

El arroyo Fernández se limpió durante la corta anual de agua. La basura que se ve hoy es la que arrastró, precisamente, la creciente.

Por otra parte, la compuerta mencionada en diversos medios metropolitanos estaba cerrada para prevenir un mayor volumen de crecida aguas abajo. Sin la contención de esa compuerta los desbordes producidos en el barrio Viñas del Carril hubiesen sido mayores.

Sobre la Ruta N° 20 se encuentra el arroyo Fernández, en el sector medio del sistema encadenado Chachingo, Fernández y después Tulumaya, que va hacia Lavalle. El barrio que se inundó (Viñas del Carril) está a unos 6 km aguas abajo desde el arroyo Fernández. Durante algunas entrevistas radiales, algunos vecinos se quejaban porque les había costado levantar esa compuerta (a las 4 de la mañana aproximadamente) y si lo hubieran logrado hacer a la medianoche, como intentaron, ese barrio se hubiera inundado por completo, con un riesgo todavía mayor, porque le hubieran aportado más creciente.

Como el volumen de agua fue muy grande, como consecuencia de que esas compuertas estaban cerradas, también se inundaron las casas ubicadas a 100 metros a la redonda. Hasta que pudieron abrirlas. Se dejaron de inundar ellos y se inundaron los de más abajo.