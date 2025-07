Comisaría 11 El jugador de San Martín de San Juan fue trasladado a la Comisaría 11 de Luján.

Un video que muestra la violencia del momento

Lo que debía ser una salida familiar de distracción y alegría terminó de la peor manera ya que ante la detención protocolar y sanción con multa por parte de la Policía de Mendoza hacia Matías Orihuela, jugador de San Martín de San Juan, que había pasado a otro vehículo en un lugar con líneas amarillas la violencia se hizo presente en Potrerillos.

Los ánimos comenzaron a caldearse dando lugar a un video que sorprende por la agresividad en el enfrentamiento entre el jugador y los agentes de seguridad quienes intentaron contenerlo.

Embed #ALERTA | Detuvieron al jugador de San Martín de San Juan, Matías #Orihuela, tras discutir y agredir a agentes viales y terminar reducido en el piso



Sucedió en la jornada de ayer en Potrerillos, Mendoza. Según el informe policial, golpeó al personal y rompió el acta de… pic.twitter.com/UJ3HEAzwZp — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 29, 2025

Luego de ser detenido el jugador envió un audio expresando: "Estoy con mi señora y mi hija, y ahora me están llevando detenido. Si usted conoce a alguien que me pueda ayudar acá en Mendoza, sin ningún motivo me empezaron a agredir. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así".

Por su lado, desde el club sanjuanino acusaron que la Policía de Mendoza había procedido "a nuestro entender, de una manera arbitraria e ilegítima para la privación de la libertad de Orihuela".

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal anunció que el jugador Matías Orihuela ya fue imputado.

Matías Orihuela

Imputaron al jugador de San Martín de San Juan detenido en Potrerillos tras resistirse a la Policía de Mendoza

En el caso que está llevando adelante el Doctor Gustavo Stroppiana se decidió que Matías Orihuela, jugador de San Martín de San Juan, fuera imputado por amenazas y resistencia; por lo tanto, se decretó "el mantenimiento de la detención debido a que a la conducción riesgosa que expuso con su conducta" a la que se le suma "el caso omiso a las ordenes de detención de la Policía tras lo cual, se detuvo increpó a la autoridad policial y golpeó".

Además, el comunicado agrega que "teniendo en cuenta estas circunstancias es de presumir que existe un claro riesgo procesal que justifica su detención".

A lo mencionado, expresaron que se le "suman las lesiones producidas al personal, la flagrancia y la resistencia". Además, explicaron que a la defensa que tiene el jugador de fútbol se le requirió que Matías Orihuela declare entre hoy y mañana para continuar con el curso de la investigación y correspondiente sanción.