Al menos 5 personas fueron evacuadas de un barrio de Guaymallén debido al desborde de agua de un canal como consecuencia de las constantes lluvias ocurridas durante la noche del lunes y la madrugada del martes. Las personas fueron llevadas al Polideportivo Nicolino Loche. También se registró un desborde cloacal.
Hubo evacuaciones en Guaymallén por calles inundadas como consecuencia de las lluvias
Las lluvias afectaron barrios cercanos a la ruta 20 en Guaymallén, en el límite con Lavalle. Familias fueron evacuadas al Polideportivo Nicolino Loche
Varias calles quedaron inundadas en el complejo Viñas del Carril, en las inmediaciones de la ruta 20 y calle Severo del Castillo, zona productiva en el límite de Guaymallén con Lavalle. La causa fue el desborde del canal Tulumaya del carril Costa de Araujo que pasa por esa zona, lo que provocó que las personas no pudieran salir de sus casas.
Indicaron que las compuestas del canal estaban cerradas con candado y por eso el agua no drenó correctamente y se desbordó.
Personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén auxilió a las personas, e incluso a la mascota de la familia, y los llevaron al Polideportivo Nicolino Loche, en Rodeo de la Cruz.
Defensa Civil reportó 85 incidentes en Mendoza tras las lluvia y granizo
En el reporte provincial de Defensa Civil indicaron que las zonas más afectadas por las precipitaciones fueron San Martín y Guaymallén, donde hubo una mayor cantidad de intervenciones por calles inundadas, un desborde cloacal, caída de árboles, filtraciones en viviendas y hasta el derrumbe de una casa en la comuna del Este.
Oscar Donaire, de Defensa Civil de San Martín, señaló que la familia de la casa derrumbada fue evacuada en buen estado de salud, aunque en shock y angustia por lo vivido.
El granizo afectó especialmente a Maipú, parte de San Martín y también en San Rafael.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que en esa comuna del Sur cayeron 66 milímetros de agua en 6 horas, muy por encima del promedio que es de 38 milímetros para la época.
En pocas palabras
- Evacuaron familias: 5 personas fueron asistidas por Bomberos Voluntarios en Guaymallén por desborde de un canal.
- Zonas afectadas: el complejo Viñas del Carril, cerca de la ruta 20, sufrió inundaciones tras el desborde del canal Costa de Araujo.
- Reporte provincial: Defensa Civil registró 85 incidentes en Mendoza por lluvias y granizo, siendo San Martín y Guaymallén las comunas más afectadas.