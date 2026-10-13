Hubo evacuaciones en Guaymallén por calles inundadas como consecuencia de las lluvias

Los Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajaron para evacuar a una familia y sus mascotas tras las lluvias. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén auxilió a las personas, e incluso a la mascota de la familia, y los llevaron al Polideportivo Nicolino Loche, en Rodeo de la Cruz.

Defensa Civil reportó 85 incidentes en Mendoza tras las lluvia y granizo

En el reporte provincial de Defensa Civil indicaron que las zonas más afectadas por las precipitaciones fueron San Martín y Guaymallén, donde hubo una mayor cantidad de intervenciones por calles inundadas, un desborde cloacal, caída de árboles, filtraciones en viviendas y hasta el derrumbe de una casa en la comuna del Este.

Guaymallén fue una de las comunas más afectadas por las lluvias. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Oscar Donaire, de Defensa Civil de San Martín, señaló que la familia de la casa derrumbada fue evacuada en buen estado de salud, aunque en shock y angustia por lo vivido.

El granizo afectó especialmente a Maipú, parte de San Martín y también en San Rafael.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que en esa comuna del Sur cayeron 66 milímetros de agua en 6 horas, muy por encima del promedio que es de 38 milímetros para la época.