El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental: qué cambios propone

Cómo se votó la reforma

La votación en particular se realizó por bloques de artículos. El primero, que comprendió del 1 al 22, obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra. El segundo, correspondiente a los artículos 23 y 24, se aprobó por 41 votos afirmativos y 22 negativos.

Durante el tratamiento del último bloque, que abarcaba los artículos 25 al 34, el senador misionero Carlos Arce solicitó incorporar un artículo adicional al dictamen: el 28 bis, que incorpora el artículo 41 bis a la Ley Nacional de Salud Mental.

La disposición establece un mecanismo de financiamiento federal para que el Estado nacional brinde asistencia técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la implementación de las obligaciones y prestaciones previstas por la ley.

El nuevo artículo establece que esa asistencia se instrumentará mediante convenios con cada jurisdicción. Los acuerdos deberán precisar los costos estimados, los aportes comprometidos por cada parte, las metas, los plazos de transferencia y los mecanismos de rendición de cuentas.