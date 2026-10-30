El Senado aprobó este jueves la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y le dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental: qué cambios propone
La iniciativa del gobierno obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones. Modifica el paradigma de la atención médica
La reforma había sido anunciada por el oficialismo el pasado 14 de octubre, durante una conferencia de prensa, aunque el objetivo de modificar la normativa estaba presente desde el debate de la Ley de Bases original. El Poder Ejecutivo había presentado un proyecto en abril de este año y, tras permanecer sin tratamiento, el texto fue retomado con modificaciones acordadas para conseguir los votos necesarios en el recinto.
La Ley 26.657 fue sancionada en noviembre de 2010 y significó un cambio de paradigma en la atención de la salud mental en Argentina. La norma dejó atrás el modelo centrado en la internación psiquiátrica como respuesta principal y estableció un enfoque basado en los derechos humanos. Sin embargo, su aplicación generó cuestionamientos de sectores profesionales, judiciales y familiares de pacientes, que plantearon dificultades en su implementación.
Cómo se votó la reforma
La votación en particular se realizó por bloques de artículos. El primero, que comprendió del 1 al 22, obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra. El segundo, correspondiente a los artículos 23 y 24, se aprobó por 41 votos afirmativos y 22 negativos.
Durante el tratamiento del último bloque, que abarcaba los artículos 25 al 34, el senador misionero Carlos Arce solicitó incorporar un artículo adicional al dictamen: el 28 bis, que incorpora el artículo 41 bis a la Ley Nacional de Salud Mental.
La disposición establece un mecanismo de financiamiento federal para que el Estado nacional brinde asistencia técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la implementación de las obligaciones y prestaciones previstas por la ley.
El nuevo artículo establece que esa asistencia se instrumentará mediante convenios con cada jurisdicción. Los acuerdos deberán precisar los costos estimados, los aportes comprometidos por cada parte, las metas, los plazos de transferencia y los mecanismos de rendición de cuentas.
En pocas palabras
- Reforma de Ley: El Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, obteniendo 42 votos a favor y 21 en contra.
- Cambio de Paradigma: La ley original de 2010 buscó superar el modelo de internación psiquiátrica por uno basado en derechos humanos.
- Financiamiento Federal: Se incorporó un artículo para establecer un mecanismo de financiamiento para la asistencia a provincias en la implementación de la ley.