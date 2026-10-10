El secreto de los paisajistas para revivir un jardín árido sin desperdiciar agua

Sin embargo, aplicar los principios de la xerojardinería -el diseño de jardines de bajo consumo hídrico- permite transformar un suelo seco y árido en un espacio frondoso, estético y sustentable.

Chepica y plantas autóctonas, el secreto de un jardín verde, colorido y que necesita poca agua.

El caso de éxito: la transformación del jardín seco urbano

En los desarrollos de paisajismo sustentable orientados a zonas secas como Mendoza y el resto de Cuyo, el cambio radical no empieza con la compra de plantas, sino con el cambio de paradigma. Un ejemplo claro es el rediseño de patios con la técnica del jardín en estratos: en lugar de luchar contra el clima, se imita a la naturaleza dividiendo el espacio en zonas según la necesidad de riego y utilizando coberturas vegetales.