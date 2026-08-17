El piso de los años 70 que vuelve con fuerza y puede hacer más fresco tu patio

Durante años, el cemento y el concreto fueron una elección casi automática para el piso de los patios. Su resistencia y facilidad de uso los convirtieron en protagonistas de muchos espacios exteriores. Sin embargo, una tendencia inspirada en los años 70 vuelve a poner en escena una alternativa más natural: combinar piedra, grava, vegetación y superficies permeables.
La propuesta abandona las grandes superficies completamente pavimentadas y apuesta por distribuir distintos materiales según el uso de cada sector. Piedras planas separadas sobre grava, adoquines con juntas abiertas, bloques que permiten crecer al pasto y grava estabilizada son algunas de las opciones.
Además del aspecto estético, esta elección puede aportar ventajas frente al calor. Una gran superficie de concreto expuesta al sol absorbe radiación durante las horas de mayor intensidad y luego libera parte de ese calor acumulado. El efecto puede ser especialmente perceptible en patios sin árboles ni estructuras de sombra.
Menos cemento y más espacio para que el agua se filtre en el piso
Otro punto a favor está relacionado con las lluvias. Las superficies impermeables hacen que el agua escurra hacia los sistemas de drenaje, mientras que determinados materiales permeables permiten que se infiltre en el terreno, siempre que tanto la superficie como las capas inferiores estén correctamente preparadas.
La clave está en no utilizar el mismo material para todo el patio. Las áreas sometidas a mayor desgaste, como el acceso de un auto, necesitan una resistencia diferente de la requerida por un sendero peatonal o un rincón destinado al descanso.
Pero adoptar esta estética retro no significa olvidarse del mantenimiento. Antes de colocar grava o piedra es fundamental preparar bien el terreno para evitar hundimientos, desplazamientos y acumulación de barro después de lluvias intensas.
También es necesario controlar la vegetación que pueda aparecer entre las juntas y colocar bordes de contención cuando se utiliza grava suelta, para evitar que termine dispersándose por el resto del jardín.
Así, el regreso del estilo setentero no se limita a una cuestión de nostalgia: propone recuperar patios donde piedra, tierra y plantas compartan protagonismo, con una distribución menos rígida que la de una superficie completamente cubierta de cemento.
En pocas palabras
- Tendencia de diseño: la piedra, grava y vegetación reemplazan al cemento en patios, inspirada en los años 70.
- Ventajas térmicas y hídricas: estos materiales son más frescos y permiten una mejor infiltración del agua de lluvia.
- Consideraciones de instalación: requiere preparación del terreno y control de vegetación para un mantenimiento óptimo.