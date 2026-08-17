El piso de los años 70 que vuelve con fuerza y puede hacer más fresco tu patio

Los patios de los hogares vuelven a tendencias de los 70. Imagen ilustrativa.

Menos cemento y más espacio para que el agua se filtre en el piso

Otro punto a favor está relacionado con las lluvias. Las superficies impermeables hacen que el agua escurra hacia los sistemas de drenaje, mientras que determinados materiales permeables permiten que se infiltre en el terreno, siempre que tanto la superficie como las capas inferiores estén correctamente preparadas.

La clave está en no utilizar el mismo material para todo el patio. Las áreas sometidas a mayor desgaste, como el acceso de un auto, necesitan una resistencia diferente de la requerida por un sendero peatonal o un rincón destinado al descanso.

Pero adoptar esta estética retro no significa olvidarse del mantenimiento. Antes de colocar grava o piedra es fundamental preparar bien el terreno para evitar hundimientos, desplazamientos y acumulación de barro después de lluvias intensas.

También es necesario controlar la vegetación que pueda aparecer entre las juntas y colocar bordes de contención cuando se utiliza grava suelta, para evitar que termine dispersándose por el resto del jardín.

Así, el regreso del estilo setentero no se limita a una cuestión de nostalgia: propone recuperar patios donde piedra, tierra y plantas compartan protagonismo, con una distribución menos rígida que la de una superficie completamente cubierta de cemento.