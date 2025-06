El paso a Chile fue reabierto para todo tipo de vehículos, con portación de cadenas

No obstante, se aclaró que es obligatoria la portación de cadenas y se recomendó no viajar si no es estrictamente necesario dado la ola polar que afecta al país y que incide especialmente en Mendoza.

Pueden circular el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares aunque se recordó que hay algunas zonas de la Ruta Nacional 7 en la que trabajan máquinas de Vialidad para el despeje del camino por la acumulación de nieve y el hielo en la calzada.