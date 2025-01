El país con el nombre más largo del mundo contiene 48 letras y está en Europa.

pais nombre (1).jpg

Con un total de 47 letras que conforman 9 palabras, ese país traduce su nombre a The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, expresión que suma un carácter más. De esta manera, pasa por encima de cualquier otro país que sume ciertas palabras en su nombre, como el caso de República Argentina, entre otros.

Desde la Real Academia Española (RAE), se aseguró que Reino Unido es la expresión abreviada que ese país utiliza para evitar toda la frase que refiere al "Estado europeo formado por Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte". Este territorio tiene una población aproximada de 66 millones de habitantes, de los cuales 8 millones viven en la capital llamada Londres.

El nombre de Reino Unido fue propuesto en 1707 durante un Acta de Unión en donde los reinos de Gales e Inglaterra decidieron unirse a Escocia para formar el Reino Unido de Gran Bretaña. De esta manera, el nombre completo del país hace referencia a la sumatoria de Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales.

