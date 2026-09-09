"El miedo es el más ignorante de los consejeros": qué significa este proverbio filosófico

Qué significa este proverbio filosófico que define el miedo como ignorante

La palabra miedo alude a las alteraciones de ánimo que conducen a la angustia, cuando alguien percibe peligros, reales o imaginarios para sí mismo, sus seres queridos o allegados. Sin embargo, el fenómeno del miedo tiene alcance universal y sus efectos tienen consecuencias.

El miedo hace que uno se sienta inseguro y esta inseguridad facilita el empezar a cuestionarse uno mismo. Los mensajes que nos enviamos a nosotros mismos a través de esta emoción son en su mayoría negativos por lo que no ayudan a poder afrontar una situación temida.

El miedo es una emoción que bloquea e impide la buena toma de decisiones.

Tomar una decisión, sea un nuevo trabajo, un nuevo amor o irse a vivir a otro país equivale a consultar a adentrarnos y pedir a nuestro consejero interno que nos ayude. Sin embargo, cuando ese consejero es el miedo, la sugerencia casi siempre será huir, esconderse, atacar sin pensar o no realizar movimiento alguno.

Así que si tienes que tomar alguna decisión importante, procura que tu intuición nunca esté guiada por un sentimiento ignorante, injurioso y cruel, tal como plantea este proverbio.