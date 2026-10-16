El acertijo que el 96% contesta mal: ¿Por qué un hombre de 42 años solo ha podido celebrar 10 cumpleaños?

Además, los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan;, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica.

La respuesta está en esta imagen.

Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: el secreto está en una fecha que no aparece todos los años en el calendario.

¿Cuál es la respuesta del acertijo?

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: porque nació un 29 de febrero, en un año bisiesto.

Esto significa que, aunque el hombre tiene 42 años, su cumpleaños cae en el calendario una vez cada cuatro años, aproximadamente. Por eso, desde su nacimiento, pudo celebrar su cumpleaños en la fecha exacta solo unas 10 veces.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.