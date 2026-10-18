De Mendoza a Francia con su propio esfuerzo: alumnos de una escuela pública trabajaron dos años para viajar

Una experiencia única, para la que se esforzaron un montón: los alumnos de la Vicente Zapata pudieron llegar a Francia con su propio trabajo Gentileza Claudio Díaz

Rifas, desayunos y trabajo en equipo para llegar a Francia

El viaje no empezó cuando subieron al avión. Mucho antes, los chicos pusieron manos a la obra para juntar el dinero que necesitaban. Fueron parte de una autogestión que exigió organización, compromiso y trabajo en equipo.

El director de la escuela, Claudio Peña, destacó especialmente ese aspecto.

Queremos destacar y valorar enormemente el trabajo de los estudiantes en la autogestión de recursos para poder llevar a cabo el viaje. Fue un claro ejemplo de trabajo en equipo, cultura del esfuerzo y responsabilidad Queremos destacar y valorar enormemente el trabajo de los estudiantes en la autogestión de recursos para poder llevar a cabo el viaje. Fue un claro ejemplo de trabajo en equipo, cultura del esfuerzo y responsabilidad

Peña también reconoció el acompañamiento de las familias, que resultó fundamental para concretar el proyecto. “Sin el acompañamiento de la familia, no podríamos haber llevado a cabo este viaje”, afirmó. Así, la experiencia educativa también dejó un aprendizaje fuera del aula: la importancia de organizarse, sostener un objetivo común y comprometerse para alcanzarlo.

El intercambio para los alumnos mendocinos con la educación francesa fue uno de los objetivos del viaje. Gentileza Claudio Díaz

Clases en francés y una inmersión en otra cultura

El intercambio incluyó actividades en París y Normandía, donde los estudiantes pudieron conocer de cerca el sistema educativo francés. El contingente participó de clases de Ciencias Naturales, Economía y Educación Física, además de compartir actividades vinculadas con la gastronomía y las costumbres locales.

La experiencia tuvo un componente especial en las clases de Español, en las que los mendocinos dejaron de ser visitantes para convertirse en protagonistas. Allí hablaron sobre los estereotipos de los argentinos y presentaron aspectos de la identidad nacional, desde el mate y el gaucho hasta el folclore y el tango. También participaron de actividades sobre comidas típicas francesas y de una degustación de vinos.

Las actividades se desarrollaron en tres instituciones de la región de Louviers: el Lycée Jean-Baptiste Decretot, anfitrión del intercambio; el Lycée Les Fontenelles y el Collège Jean Cousteau. Para los adolescentes, asistir a clases en otro idioma y observar de cerca cómo se organiza la educación en otro país permitió comparar realidades y aprender de una manera difícil de reproducir dentro del aula.

Durante el viaje, los chicos de la Vicente Zapata también compartieron con los alumnos franceses muchos de los íconos de la cultura argentina. Gentileza Claudio Díaz

Vivir con una familia francesa y mirar el mundo de otra manera

La convivencia con familias francesas fue uno de los aspectos que más marcaron a los estudiantes. No se trató solamente de visitar lugares turísticos, sino de compartir la vida cotidiana, conocer otras costumbres y establecer vínculos con personas que viven en una realidad diferente.

Lorenzo, uno de los alumnos que viajó, describió el viaje como “un hermoso viaje en el que pudimos conocer de cerca la cultura y la gente de Francia”. Y destacó el valor de alojarse con una familia anfitriona: “Tener la oportunidad de convivir con una familia francesa nos permitió experimentar una realidad diferente y, sin duda, nos dio a todos los participantes una nueva forma de ver el mundo”.

Lorenzo también expresó su agradecimiento a la escuela por haberle permitido vivir esa experiencia. Su testimonio refleja uno de los objetivos centrales del proyecto: que el aprendizaje del francés no quede limitado a los libros, sino que se convierta en una herramienta para comunicarse, comprender otras realidades y ampliar la propia mirada.

Micaela, otra de las estudiantes que participó del intercambio, definió la experiencia como “totalmente transformadora, tanto a nivel educativo como personal”. Conocer las costumbres, la cultura, el idioma y la gente de Francia es, para ella, un recuerdo que permanecerá en el tiempo. También destacó el grupo que formó con sus compañeros durante el viaje, otro de los vínculos que se lleva de esta experiencia.

Alumnos franceses que fueron parte del intercambio con los chicos de la Vicente Zapata. Gentileza Claudio Díaz

Una escuela pública abierta al mundo

El intercambio forma parte del proyecto educativo institucional "Conectad@s", que busca fortalecer las competencias globales de los estudiantes y promover una formación basada en el respeto por la diversidad, el pensamiento crítico y el diálogo intercultural. La preparación previa incluyó clases de francés en el marco del proyecto Laboratorio de Idiomas.

Para Peña, el balance va más allá de los conocimientos adquiridos. El viaje permitió potenciar las habilidades sociales de los adolescentes, practicar y afianzar el idioma y acercarse a otra cultura desde la experiencia directa. También puso en evidencia la capacidad de los estudiantes para asumir responsabilidades y trabajar en conjunto para alcanzar una meta.

Esta cuarta edición reafirma el valor de los proyectos educativos que conectan a los jóvenes con el mundo y les permiten descubrir otras posibilidades. Para los alumnos de la Vicente Zapata, Francia quedó asociada a las clases compartidas, las familias que los recibieron, las amistades que construyeron y el esfuerzo que hicieron para llegar hasta allí. Una experiencia que empezó con rifas, desayunos y pizzetas y que terminó ampliando sus horizontes.