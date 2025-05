Curiosidades de la gramática: adverbios

Según el sitio web educativo y gratuito, GCFGlobal, el adverbio es una palabra que modifica o describe un verbo (canta despacio), un adjetivo (muy alto), otro adverbio (terminó demasiado rápido) e incluso puede modificar una oración entera (Afortunadamente, había traído un paraguas).

Teniendo en cuenta lo que describen y su función, los adverbios se clasifican en varias categorías. Tiempo, duración, lugar, frecuencia, manera, propósito, grado y adverbios conjuntivos.

estudiante.jpg Los adverbios modifican el significado de otras palabras, verbos, adjetivos y otros adverbios. Imagen: Freepik

Deben colocarse cerca de la palabra que modifican para evitar ambigüedad. Suelen terminar en mente, aunque no todos lo hacen. De hecho, muchos adverbios se forman añadiendo mente a un adjetivo. Un ejemplo sería rápido que se convierte en rápidamente. No obstante, existen otros adverbios que no tienen esa terminación, como bien, mal, ahora.

Tipos de adverbios más comunes