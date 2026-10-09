Cuántos pasos diarios necesitás dar para quemar las calorías de tu rutina habitual, según tu edad

¿Cuántos pasos diarios necesitás dar, según tu edad?

Determinar cuántos pasos diarios se necesitan para quemar las calorías de la rutina habitual depende de factores individuales como el peso corporal, la velocidad y la intensidad del movimiento.

Conocer el número de pasos diarios que necesita dar una persona sirve para proteger su salud, controlar su peso y reducir el riesgo de muerte prematura.

A nivel general, se cree que una persona quema entre 30 y 50 calorías por cada 1.000 pasos recorridos. Es decir, completar al menos 5.000 pasos al día ayuda a eliminar entre 150 y 250 calorías, mientras que alcanzar los 10.000 pasos se traduce en un gasto energético de entre 300 y 500 calorías.