Cuántos pasos diarios necesitás dar para quemar las calorías de tu rutina habitual, según tu edad

Para mantener un cuerpo fuerte y relativamente saludable, muchas personas se preguntan cuántos pasos deben caminar. Para responder a esta cuestión, existen diferentes métodos y fórmulas que permiten calcular un rango de pasos considerado saludable según la edad. Sin embargo, estos valores son una guía y otros factores, como la composición corporal y la rutina diaria, también se consideran.
¿Cuántos pasos diarios necesitás dar, según tu edad?
Determinar cuántos pasos diarios se necesitan para quemar las calorías de la rutina habitual depende de factores individuales como el peso corporal, la velocidad y la intensidad del movimiento.
A nivel general, se cree que una persona quema entre 30 y 50 calorías por cada 1.000 pasos recorridos. Es decir, completar al menos 5.000 pasos al día ayuda a eliminar entre 150 y 250 calorías, mientras que alcanzar los 10.000 pasos se traduce en un gasto energético de entre 300 y 500 calorías.
Cuando el objetivo es mantener el peso corporal actual, basta con caminar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios acompañado de comidas equilibradas. Aunque, si el propósito es quemar grasa corporal, se aconseja elevar la meta a entre 10.000 y 15.000 pasos al día, manteniendo un déficit calórico.
Sin embargo, según un estudio, los pasos recomendados varían según la franja de edad:
- Los niños pueden caminar entre 13.000 y 15.000 pasos al día.
- La cantidad entre los adolescentes varía entre 11.000 y 12.000 pasos diarios.
- En el caso de los adultos menores de 60 años, teniendo en cuenta si son personas activas que realizan entre 10.000 y 12.499 pasos por día, mientras que dar menos de 5.000 pasos refleja sedentarismo e incrementa el riesgo cardiovascular.
- Los adultos mayores de 60 o 65 años es ideal que den entre 6.000 y 8.000 pasos diarios y se recomienda un mínimo de 5.000 pasos ante limitaciones crónicas o enfermedades.
En pocas palabras
- Pasos diarios: varían según edad y objetivos, influyendo en el gasto calórico.
- Calorías quemadas: se estima entre 30-50 kcal por cada 1.000 pasos.
- Recomendaciones: adultos activos entre 10.000-12.499 pasos; mayores de 60, 6.000-8.000.