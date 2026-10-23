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Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre de 2026: cronograma oficial, suba confirmada y el piso con bono

El haber previsional experimenta un incremento del 1,93% por movilidad y se le adiciona el plus excepcional de $70.000

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre de 2026: cronograma oficial, suba confirmada y el piso con bono

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre de 2026: cronograma oficial, suba confirmada y el piso con bono

Noviembre llega con modificaciones directas en las cuentas bancarias de los adultos mayores. Bajo el esquema de actualización automática por costo de vida que fija el Decreto 274/2024, la ANSES aplica este mes un ajuste del 1,93%, porcentaje derivado de calcular a dos decimales la inflación informada por el INDEC para septiembre (1,9%).

Con este reajuste, el haber jubilatorio básico da un salto de unos $8.410 respecto al mes previo: deja atrás los $435.748,51 cobrados en octubre y se ubica en $444.158,45. A esa cifra se le anexa la continuidad del refuerzo previsional, reconfigurando lo que efectivamente entra en mano.

Cuánto cobrás en noviembre: el desglose con el refuerzo económico

Para tener certeza de la cifra final que vas a ver acreditada, el esquema contempla la integración del bono de la siguiente forma:

  • Jubilados de la mínima: cobran $444.158,45 de básico más el bono íntegro de $70.000,00, alcanzando un ingreso total de $514.158,45.
  • Jubilados con ingresos superiores al piso: quienes tengan un haber mensual por encima de $444.158,46 pero no lleguen a los $514.158,45, reciben un bono proporcional por el monto exacto necesario hasta cubrir ese límite de corte.
  • Jubilados por encima del tope: quienes superan los $514.158,45 mensuales no perciben el adicional estatal.

Calendario de acreditaciones: qué día cobrás según tu DNI

Los fondos se depositan en dos tandas bien diferenciadas, comenzando por los haberes más bajos y completando el calendario en la última semana del mes.

Haberes que NO superan la jubilación mínima

  • DNI finalizado en 0: lunes 9 de noviembre
  • DNI finalizado en 1: martes 10 de noviembre
  • DNI finalizado en 2: miércoles 11 de noviembre
  • DNI finalizado en 3: jueves 12 de noviembre
  • DNI finalizado en 4: viernes 13 de noviembre
  • DNI finalizado en 5: lunes 16 de noviembre
  • DNI finalizado en 6: martes 17 de noviembre
  • DNI finalizado en 7: miércoles 18 de noviembre
  • DNI finalizado en 8: jueves 19 de noviembre
  • DNI finalizado en 9: viernes 20 de noviembre

Haberes que SUPERAN la jubilación mínima

  • DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
  • DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
  • DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
  • DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
  • DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES: Aumenta 1,93% por movilidad y suma bono de $70.000 en noviembre.
  • Jubilados Mínimos: Cobran $514.158,45 con el refuerzo aplicado.
  • Cronograma: Las acreditaciones se dividen por DNI y fecha de cobro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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