Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre de 2026: cronograma oficial, suba confirmada y el piso con bono

Con este reajuste, el haber jubilatorio básico da un salto de unos $8.410 respecto al mes previo: deja atrás los $435.748,51 cobrados en octubre y se ubica en $444.158,45. A esa cifra se le anexa la continuidad del refuerzo previsional, reconfigurando lo que efectivamente entra en mano.

Cuánto cobrás en noviembre: el desglose con el refuerzo económico

Para tener certeza de la cifra final que vas a ver acreditada, el esquema contempla la integración del bono de la siguiente forma: