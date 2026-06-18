Corea del Sur experimenta un bum de las coches para perros en medio de una crisis demográfica sin precedentes

Mientras nacen menos niños, otro fenómeno llama la atención dentro del país. Los cochecitos para mascotas se han vuelto cada vez más populares y, según diversos reportes, actualmente se venden más cochecitos para perros que para bebés. La tendencia ha impulsado además el crecimiento de servicios especializados para animales, entre ellos las denominadas "guarderías caninas", un sector que experimenta un notable auge en Corea del Sur.

Corea del Sur (2)

La emergencia nacional de Corea del Sur

Frente a este escenario, el Gobierno de Corea del Sur ha desplegado una amplia batería de incentivos para fomentar la natalidad. Las parejas con hijos reciben ayudas económicas que incluyen subsidios mensuales, beneficios para la vivienda y servicios gratuitos de transporte, entre otras medidas. Además, los gastos hospitalarios y los tratamientos de fertilización in vitro están cubiertos por el sistema, aunque únicamente para las personas casadas.

No obstante, muchos expertos consideran que el problema va más allá de las ayudas económicas. Las largas jornadas laborales, el elevado costo de vida y un mercado laboral que continúa ofreciendo pocas facilidades para las mujeres que desean ser madres son factores que siguen desincentivando la formación de familias.

Las consecuencias del colapso demográfico ya comienzan a proyectarse sobre el futuro económico y social del país. Una población cada vez más envejecida implica menos trabajadores activos para sostener los sistemas de pensiones, salud y bienestar social. La preocupación ha llegado incluso a las máximas autoridades económicas. En marzo de 2024, durante un foro internacional, el gobernador del Banco de Corea, Rhee Chang-yong, advirtió que la situación constituye una verdadera emergencia nacional.