Cómo mezclar vinagre y bicarbonato para dejar como nuevos los tapizados del auto

La combinación de estos elementos se volvió tendencia absoluta entre los conductores por su efectividad y economía, devolviéndole la vida al tapizado de cualquier auto de manera rápida y sencilla.

La mezcla que deja como nuevos los tapizados del auto

Especialistas en la materia aseguran que no se necesitan fórmulas complejas para lograr resultados profesionales. La clave está en realizar una correcta mezcla utilizando dos elementos clásicos que casi todos tenemos en casa: el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco.