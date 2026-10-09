Cómo limpiar los vidrios de las ventanas sin dejar marcas en 5 pasos

Este es uno de los tantos métodos caseros que existen. Pero, a diferencia de muchos, también está entre los más efectivos al momento de limpiar los vidrios de las ventanas y no dejar ni una sola marca en ellos. Solo hacen falta unos pocos materiales.

Los 4 materiales necesarios para limpiar los vidrios de las ventanas

Para conseguir los mejores resultados con los vidrios de las ventanas, hay que tener a mano cuatro elementos, los cuales posiblemente ya existan en la mayoría de las casas: