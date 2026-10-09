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Cómo limpiar los vidrios de las ventanas sin dejar marcas en 5 pasos

Con una sencilla mezcla de agua tibia y vinagre blanco podés lograr un acabado transparente y reluciente de manera económica y rápida.

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cómo limpiar los vidrios de las ventanas sin dejar marcas en 5 pasos

Cómo limpiar los vidrios de las ventanas sin dejar marcas en 5 pasos

Las ventanas y sus vidrios suelen ser un dolor de cabeza a la hora de limpiarlas. A todo el mundo le gustan perfectas y cada uno dice tener un método que funciona, pero cuando los probamos, algo sale mal.

Este es uno de los tantos métodos caseros que existen. Pero, a diferencia de muchos, también está entre los más efectivos al momento de limpiar los vidrios de las ventanas y no dejar ni una sola marca en ellos. Solo hacen falta unos pocos materiales.

Los 4 materiales necesarios para limpiar los vidrios de las ventanas

Para conseguir los mejores resultados con los vidrios de las ventanas, hay que tener a mano cuatro elementos, los cuales posiblemente ya existan en la mayoría de las casas:

  • Paño de microfibra: Es fundamental para la limpieza, ya que evita dejar pelusas y restos de tela sobre el cristal.
  • Vinagre blanco y agua tibia: La combinación principal encargada de desengrasar y limpiar los vidrios.
  • Pulverizador (atomizador): Permite rociar la solución de forma pareja sobre las superficies.
  • Esponja suave o jalador de goma: Elemento de utilidad complementario para agilizar la limpieza en ventanas grandes.

Paso a paso para la limpieza de los vidrios

Este procedimiento no solo solamente limpia los vidrios, sino que también ayuda a evitar que la suciedad vuelva a depositarse sobre el cristal y asegura un secado parejo, lo único que se debe hacer es seguir estos 5 pasos:

  • Limpiar el entorno primero: Antes de trabajar sobre los cristales, retira el polvo acumulado en marcos, persianas y rieles para evitar que se vuelvan a ensuciar durante el proceso.
  • Elegir el momento adecuado: Realizá la limpieza en un día nublado o en un momento donde no dé el sol de forma directa, dado que el calor seca la mezcla muy rápido y genera manchas.
  • Preparar la mezcla: Colocá partes iguales de agua tibia y vinagre blanco dentro del pulverizador.
  • Aplicar y limpiar: Rociá el líquido sobre el vidrio y frotá utilizando el paño de microfibra con movimientos en forma de "S" o de arriba hacia abajo para retirar la suciedad.
  • Secar y dar brillo: Pasá un paño de microfibra seco o papel de periódico hecho bola para pulir la superficie y asegurar un acabado transparente y sin vetas.

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