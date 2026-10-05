Cómo fabricar una trampa casera para atrapar cucarachas en la cocina: frasco de vidrio, vaselina y algo más

Vas a precisar un frasco de vidrio de boca ancha (como los que se usan para el café o la mermelada), un poco de vaselina o aceite vegetal, una pequeña tablilla o palito que sirva de rampa, y un cebo potente (como un trozo de pan con aceite, restos de fruta dulce o migas). Una vez tengas todo, el paso a paso es el siguiente:

Tomá el frasco y untá una capa generosa de vaselina o aceite en todo el tercio superior de sus paredes internas. Es fundamental que quede bien resbaladizo. Colocá el cebo elegido en el fondo del recipiente para que su aroma actúe como señuelo. Ubicá una pequeña rampa de cartón o un palito apoyado firmemente contra el borde exterior del frasco. Esto funcionará como una escalera para que los insectos puedan trepar hasta la boca del envase.

Cómo funciona esta trampa casera

El secreto de esta trampa radica en la combinación de la atracción olfativa y la física. Las cucarachas, guiadas por su potente olfato, detectan los restos de comida en la cocina, trepan por la rampa y caen al fondo del frasco.

Sin embargo, al intentar escapar por las paredes, sus patas patinan sobre la superficie recubierta de vaselina, lo que les impide salir por completo. De esta manera, al despertar por la mañana, vas a poder comprobar el éxito de la trampa de manera limpia y sin necesidad de lidiar con venenos peligrosos.