Con la llegada de los días de calor y el incremento de la humedad, uno de los dolores de cabeza más habituales en los hogares es la aparición de visitantes indeseados. Las cucarachas, por ejemplo, encuentran en los rincones de la cocina el refugio perfecto debido al calor, los restos de alimentos y las fuentes de agua.
Cómo fabricar una trampa casera para atrapar cucarachas en la cocina: frasco de vidrio, vaselina y algo más
Con pocos elementos, puedes fabricar una trampa casera para terminar con la presencia de las cucarachas en tu cocina
Por suerte, las redes y los especialistas en soluciones prácticas popularizaron un truco infalible, económico y muy sencillo de armar en la cocina utilizando elementos que seguro tenés en casa.
La trampa definitiva para eliminar cucarachas de tu cocina
Para ponerle fin a esta plaga sin gastar de más, este método de captura se convirtió en una de las alternativas más comentadas por su efectividad durante la noche.
Vas a precisar un frasco de vidrio de boca ancha (como los que se usan para el café o la mermelada), un poco de vaselina o aceite vegetal, una pequeña tablilla o palito que sirva de rampa, y un cebo potente (como un trozo de pan con aceite, restos de fruta dulce o migas). Una vez tengas todo, el paso a paso es el siguiente:
- Tomá el frasco y untá una capa generosa de vaselina o aceite en todo el tercio superior de sus paredes internas. Es fundamental que quede bien resbaladizo.
- Colocá el cebo elegido en el fondo del recipiente para que su aroma actúe como señuelo.
- Ubicá una pequeña rampa de cartón o un palito apoyado firmemente contra el borde exterior del frasco. Esto funcionará como una escalera para que los insectos puedan trepar hasta la boca del envase.
Cómo funciona esta trampa casera
El secreto de esta trampa radica en la combinación de la atracción olfativa y la física. Las cucarachas, guiadas por su potente olfato, detectan los restos de comida en la cocina, trepan por la rampa y caen al fondo del frasco.
Sin embargo, al intentar escapar por las paredes, sus patas patinan sobre la superficie recubierta de vaselina, lo que les impide salir por completo. De esta manera, al despertar por la mañana, vas a poder comprobar el éxito de la trampa de manera limpia y sin necesidad de lidiar con venenos peligrosos.
En pocas palabras
- Trampa casera: se fabrica con un frasco de vidrio, vaselina, una rampa y un cebo para capturar cucarachas.
- Funcionamiento: las cucarachas trepan por la rampa, caen dentro del frasco y no pueden salir por las paredes resbaladizas.
- Efectividad: es una solución económica y práctica para eliminar esta plaga, especialmente durante la noche.