Cinco trucos sencillos y rápidos para poder eliminar el sarro del inodoro

La combinación de vinagre y bicarbonato es el clásico infalible contra la acumulación mineral. Solo tienes que colocar una taza de vinagre blanco directo sobre las manchas del inodoro. Espolvoreá dos cucharadas de bicarbonato de sodio sobre la zona. Dejá actuar la mezcla efervescente durante 20 a 30 minutos y frotá con el cepillo antes de tirar de la cadena.

El bicarbonato de sodio sirve para eliminar el sarro del inodoro.

Sal gruesa y vinagre

Para las capas de sarro más incrustadas, la textura abrasiva de la sal gruesa potencia la acción desincrustante del vinagre. Mezclá media taza de sal gruesa con media taza de vinagre caliente hasta formar una pasta espesa. Aplicá sobre las áreas afectadas y dejá reposar por media hora. Frotá suavemente con la escobilla para desprender los residuos sin rayar la superficie.

Limón y sal fina

El ácido cítrico del limón actúa como un potente blanqueador natural que disuelve los depósitos de sarro y elimina los malos olores. Solo tienes que cortar un limón por la mitad e impregnalo con abundante sal fina. Usá la fruta directamente como una esponja para refregar las manchas del fondo y de los bordes. Aclará con agua limpia tras unos minutos de acción.

El ácido cítrico del limón actúa como un potente blanqueador natural que disuelve los depósitos de sarro y elimina los malos olores.

Gaseosa

Las bebidas gaseosas (sobre todo la de cola) contienen ácido fosfórico y carbónico, componentes capaces de desintegrar el sarro acumulado en la taza. Verté una lata o botella de refresco sobre las paredes internas del inodoro, asegurándote de cubrir las manchas. Permití que repose durante al menos una hora (o toda la noche para mejores resultados). Cepillá y tirá de la cadena para retirar la suciedad floja.

Ácido cítrico en polvo

Es una de las alternativas comerciales ecológicas más potentes para disolver depósitos minerales difíciles. Disolvé tres cucharadas de ácido cítrico en polvo en un litro de agua tibia. Verté la mezcla en el inodoro y dejala actuar entre 45 minutos y una hora. Pasá la escobilla para remover los restos flojos de sarro y enjuagá.