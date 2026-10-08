El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y oficial con validez nacional que acredita la condición de discapacidad en todo el territorio argentino. Más allá de ser un instrumento legal, otorga el acceso a un conjunto integral de derechos y prestaciones médicas garantizadas por el Estado.
Certificado Único de Discapacidad: cómo conseguir medicamentos gratis
Conocer el proceso y los requisitos para obtener medicamentos gratis con el Certificado Único de Discapacidad es fundamental para las personas con discapacidad en Argentina
Entre las coberturas más importantes que están contempladas por la ley se encuentra la provisión gratuita y al 100% de medicamentos y tratamientos.
¿Qué establece la ley sobre la cobertura de remedios?
En Argentina, el marco normativo regulado por las leyes de protección integral de las personas con discapacidad obliga a las obras sociales, prepagas y al sistema de salud público a brindar una cobertura del 100% en todas las prestaciones médicas, farmacológicas y de rehabilitación que estén directamente vinculadas con la condición acreditada en el CUD.
Esto significa que el beneficiario no debe abonar ningún copago, coseguro ni diferencial al momento de retirar sus remedios en las farmacias habilitadas o a través de su cobertura de salud.
Requisitos y trámites para acceder a la gratuidad de los medicamentos
El CUD debe estar al día y registrado en el sistema oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) o en la aplicación Mi Argentina. El profesional de la salud o médico tratante debe emitir la receta incluyendo el diagnóstico correspondiente, especificando que el tratamiento está relacionado con la condición acreditada en el CUD.
La orden debe gestionarse ante la obra social, la medicina prepaga o el centro de salud estatal de la jurisdicción para la emisión de las órdenes o el alta en el padrón de medicamentos con cobertura total. Presentando la receta autorizada, el DNI y el CUD, los medicamentos se entregan sin cargo alguno.
¿Qué hacer si no tenés obra social o prepaga?
Para aquellas personas con discapacidad que no disponen de una cobertura de salud privada o sindical, el acceso a la medicación gratuita se canaliza a través de la red de hospitales públicos y centros de salud municipales o provinciales. Asimismo, existen programas de inclusión de salud estatales destinados a asegurar que el factor económico no represente una barrera para la continuidad de ningún tratamiento.
En pocas palabras
- Certificado Único de Discapacidad: es un documento nacional que acredita la discapacidad y otorga derechos.
- Cobertura de medicamentos: la ley exige cobertura del 100% en fármacos vinculados a la discapacidad acreditada.
- Acceso sin obra social: personas sin cobertura acceden a medicación gratuita por hospitales públicos y programas estatales.