Certificado Único de Discapacidad: cómo conseguir medicamentos gratis

Esto significa que el beneficiario no debe abonar ningún copago, coseguro ni diferencial al momento de retirar sus remedios en las farmacias habilitadas o a través de su cobertura de salud.

Requisitos y trámites para acceder a la gratuidad de los medicamentos

El CUD debe estar al día y registrado en el sistema oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) o en la aplicación Mi Argentina. El profesional de la salud o médico tratante debe emitir la receta incluyendo el diagnóstico correspondiente, especificando que el tratamiento está relacionado con la condición acreditada en el CUD.

La orden debe gestionarse ante la obra social, la medicina prepaga o el centro de salud estatal de la jurisdicción para la emisión de las órdenes o el alta en el padrón de medicamentos con cobertura total. Presentando la receta autorizada, el DNI y el CUD, los medicamentos se entregan sin cargo alguno.

Gracias al CUD se puede acceder a remedios o medicamentos gratuitos.

¿Qué hacer si no tenés obra social o prepaga?

Para aquellas personas con discapacidad que no disponen de una cobertura de salud privada o sindical, el acceso a la medicación gratuita se canaliza a través de la red de hospitales públicos y centros de salud municipales o provinciales. Asimismo, existen programas de inclusión de salud estatales destinados a asegurar que el factor económico no represente una barrera para la continuidad de ningún tratamiento.