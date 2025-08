Calendario mágico de Agosto: cuándo cortarse el pelo y hacer limpiezas energéticas

Se trata de una festividad gaélica celebrada el 1 de agosto, durante la época de maduración de la cosecha local de bayas, o durante el segundo plenilunio después del Solsticio de Verano que es el que se encuentra cerca del punto medio entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño.

Sábado 2: limpieza energética con sahumerios y hierbas; y corte de pelo para que crezca fuerte

Domingo 3: Hacer una lista de gratitud

Lunes 4: Cargar el agua al Sol

Martes 5: Día de la creatividad

Aprovecha esta fecha para dibujar, pintar, o hacer actividades que mantengan tu mente ocupada.

Miércoles 6: Baño de recarga energética

Jueves 7: Ritual con laurel

Viernes 8: Conexión solar, aprovecha para cargar tus minerales

Sábado 9: Luna llena en Esturión

Domingo 10: Agua de Luna

Lunes 11: Conjunción de Júpiter con Venus

Martes 12: Ritual del espejo interior; corte de pelo para que crezca rápido

El pico mágico de actividad del fenómeno astronómico está previsto para la noche del 12 al 13 de agosto, aunque las mismas se están apreciando desde el 17 de julio.

Miércoles 13: Noche mágica de Perseidas; corte de pelo para que crezca rápido

Jueves 14: Descanso energético

Viernes 15: Conexión con la Tierra

Sábado 16: Cuarto menguante

Domingo 17: Mercurio retrógrado en Leo

Lunes 18: Revisión creativa

Martes 19: Agradecimiento lunar

Miércoles 20: Conjunción Luna con Marte

Jueves 21: Usar un talismán protector

Viernes 22: Ritual de activación corporal

Sábado 23: Luna nueva en Virgo

Domingo 24: Limpieza del hogar y altar

Lunes 25: Silencio consciente; y corte de pelo para que crezca fuerte

Martes 26: Introspección o meditación guiada; y corte de pelo para que crezca fuerte

Miércoles 27: Mensaje del alma; y corte de pelo para que crezca fuerte

Jueves 28: Conexión con tus guías; y corte de pelo para que crezca fuerte

Viernes 29: Aquelarre de Cervera

