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Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1380 del domingo 15 de noviembre

BRINCO JUNIOR

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Brinco: los resultados del sorteo 1380 del domingo 15 de noviembre.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21.