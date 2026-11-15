Brinco: los resultados del sorteo 1380 del domingo 15 de noviembre.

El Brinco te invita en este domingo 15 de noviembre de 2026 a participar del sorteo 1379 y así poder alcanzar tu sueño millonario.
Por eso, ahora te contamos los resultados y ganadores de un nuevo sorteo del Brinco, ¡el espectacular juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe!
Brinco: resultados y ganadores del sorteo 1380 del domingo 15 de noviembre
TRADICIONAL
- 37
- 20
- 36
- 09
- 17
- 24
Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1380 del domingo 15 de noviembre
BRINCO JUNIOR
- 34
- 00
- 19
- 29
- 32
- 07
¿Cómo jugar al Brinco?
El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21.
- El apostador del Brinco elige al azar 6 (seis) números sobre un universo de 40 (cuarenta) que van desde el '00' al '39'. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. El valor de la apuesta es de $1.500
- En el Brinco existen 4 (cuatro) categorías de premios sujetas a la concordancia de las 6 extracciones del sorteo. Es decir que obtendrán premios aquellos cupones que hayan acertado 6, 5, 4, y 3 aciertos, los premios no son acumulativos entre sí. En caso de no registrarse ganadores con 6 (seis) y 5 (cinco) aciertos, el pozo pasa a integrar el próximo 1º (primer) premio
- El Brinco Junior es un sorteo adicional con un único premio de $10.000.000 (10 millones) que sólo se obtendría con seis (6) aciertos, no acumulable en caso de no haber ganadores. No tiene costo para el apostador.
En pocas palabras
- Brinco: Se realizó un nuevo sorteo del juego de azar este domingo.
- Resultados y Ganadores: Aún se esperan los resultados oficiales para las modalidades Tradicional y Brinco Junior.
- Cómo Jugar: El juego consiste en elegir 6 números de 40, con premios por 3, 4, 5 y 6 aciertos.
Resumen generado por Thinkindot AI