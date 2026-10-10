Billetes rotos o manchados: ¿los bancos realmente están obligados a cambiarlos?

Para poder acceder al canje en ventanilla, el papel moneda debe cumplir con los siguientes requisitos:

Superficie mínima: El billete debe conservar por lo menos el 60% de su superficie completa .

El billete debe conservar por lo menos el . Tipos de daños contemplados: Se incluyen billetes que estén rotos, perforados, manchados, descoloridos, sucios, quemados o cercenados .

Se incluyen billetes que estén . Billetes fragmentados: En caso de que el billete se encuentre dividido en partes, los trozos deben pertenecer de forma evidente al mismo ejemplar.

Obligación irrenunciable: no pueden exigirte que seas cliente

Uno de los puntos más frecuentes de fricción en las sucursales bancarias es la exigencia de presentar una cuenta en la entidad para realizar la operación. Al respecto, la normativa del Banco Central establece que el servicio de canje de billetes deteriorados es de carácter irrenunciable para los bancos minoristas.

Las entidades deben prestar la atención en su horario habitual y sin hacer distinciones entre clientes y no clientes. Una vez recibidos, los billetes son acondicionados por la entidad y enviados posteriormente al depósito del BCRA para su retiro de circulación.

Qué pasa ante casos dudosos y cuáles son las multas para los bancos que no cumplan

En situaciones donde el billete presente un grado de deterioro extremo que impida determinar a simple vista su valor o autenticidad, la normativa habilita a las entidades financieras a derivarlo en consulta directa al Banco Central para un peritaje técnico.

Por otra parte, si un banco se niega a realizar el canje de un billete que cumple con las condiciones requeridas, los usuarios pueden ingresar un reclamo formal en la web del BCRA. Las entidades que incumplan se exponen a severas sanciones bajo el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, las cuales incluyen: