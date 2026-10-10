Billetes rotos o manchados: ¿los bancos realmente están obligados a cambiarlos?

Tener en el bolsillo o en la billetera billetes rotos, manchados o deteriorados genera incertidumbre habitual entre los consumidores. ¿Se pueden seguir usando? ¿Los bancos tienen la obligación de cambiarlos por pesos en buen estado o pueden rehusarse? A partir del reclamo viral de un usuario en redes sociales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó en claro cuál es la reglamentación que rige para todo el sistema financiero.
La respuesta oficial del organismo regulador fue tajante: todas las entidades bancarias comerciales están obligadas a realizar el canje de billetes deteriorados al público en general, de forma gratuita y sin importar si la persona posee o no una cuenta en la institución.
Las condiciones clave para que un banco te cambie un billete en mal estado
De acuerdo con la Sección 3 de la normativa sobre Circulación Monetaria del BCRA, se considera billete deteriorado a aquel ejemplar que haya sufrido un desgaste por el uso diario o que presente daños físicos involuntarios.
Para poder acceder al canje en ventanilla, el papel moneda debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Superficie mínima: El billete debe conservar por lo menos el 60% de su superficie completa.
- Tipos de daños contemplados: Se incluyen billetes que estén rotos, perforados, manchados, descoloridos, sucios, quemados o cercenados.
- Billetes fragmentados: En caso de que el billete se encuentre dividido en partes, los trozos deben pertenecer de forma evidente al mismo ejemplar.
Obligación irrenunciable: no pueden exigirte que seas cliente
Uno de los puntos más frecuentes de fricción en las sucursales bancarias es la exigencia de presentar una cuenta en la entidad para realizar la operación. Al respecto, la normativa del Banco Central establece que el servicio de canje de billetes deteriorados es de carácter irrenunciable para los bancos minoristas.
Las entidades deben prestar la atención en su horario habitual y sin hacer distinciones entre clientes y no clientes. Una vez recibidos, los billetes son acondicionados por la entidad y enviados posteriormente al depósito del BCRA para su retiro de circulación.
Qué pasa ante casos dudosos y cuáles son las multas para los bancos que no cumplan
En situaciones donde el billete presente un grado de deterioro extremo que impida determinar a simple vista su valor o autenticidad, la normativa habilita a las entidades financieras a derivarlo en consulta directa al Banco Central para un peritaje técnico.
Por otra parte, si un banco se niega a realizar el canje de un billete que cumple con las condiciones requeridas, los usuarios pueden ingresar un reclamo formal en la web del BCRA. Las entidades que incumplan se exponen a severas sanciones bajo el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, las cuales incluyen:
- Llamados de atención y apercibimientos formales.
- Multas económicas de hasta $200.000.000 (monto actualizable por el Poder Ejecutivo).
- Inhabilitación temporaria o permanente de directivos y gerentes.
- Revocación de la autorización para operar dentro del sistema financiero.