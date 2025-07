Ayudan a personas con discapacidad, quedaron al borde del cierre y piden ayuda

El cierre de sus puertas no sería simplemente la suspensión de una prestación: significaría dejar sin asistencia a más de 160 personas con altos niveles de dependencia funcional, muchas de las cuales no tienen cobertura de obra social ni pensión estatal, y han sido becadas por la propia institución para garantizar su derecho a una vida digna.

AMAD-Icrea La falta de recursos económico impide tener al día los salarios. La institución pide apoyo económico. Gentileza

“Estamos hablando de niños, adolescentes y adultos que necesitan atención diaria, personalizada, con profesionales que trabajan con una entrega admirable. Si cerramos, no hay otra institución que pueda recibirlos con el mismo nivel de complejidad. Y eso nos angustia profundamente”, afirma Rosa.

“Una mano que abrace a quien más lo necesita”, el slogan

La historia de esta organización está marcada por una vocación de servicio que va más allá de lo terapéutico. Además de brindar servicios rentados por las obras sociales, desde 2019 tienen un acuerdo con la fundación estadounidense Zolian Friends, que les permite traer a Mendoza dispositivos de asistencia motora como sillas de ruedas, bastones o andadores, que luego son adaptados y entregados de manera gratuita a personas sin recursos.

Las actividades de AMAD ICREA son integrales Las actividades de AMAD-ICREA son integrales. Gentileza

“Conformamos equipos de profesionales voluntarios tanto de Estados Unidos como de Mendoza para distribuir dispositivos adaptados a la necesidad de cada persona. Muchos de nuestros beneficiarios llevaban años esperando una silla de ruedas, algunos hasta 10 años. Nosotros se la damos sin cobrarles nada”, cuenta Rosa.

Y subraya: “Todo esto responde a nuestra visión de acercar una mano que sostenga, una mano que contenga, una mano que abrace a aquel que más lo necesita”.

La causa de la crisis que pone en riesgo a la ONG

La situación crítica que atraviesa AMAD-ICREA no es nueva, pero se ha agudizado en los últimos meses por la falta de actualización del nomenclador nacional, que regula los aranceles que pagan las obras sociales. Desde diciembre de 2024, estos valores permanecen congelados, mientras que los costos operativos aumentan mes a mes.

“No tenemos cómo pagar a los profesionales, a quienes les debemos honorarios. Y es gente que trabaja con amor, compromiso, responsabilidad. No podemos seguir así”, dice Rosa.

Además, resalta que esta crisis no es responsabilidad exclusiva de un gobierno: “Esto nos ha atravesado a lo largo de todos los gobiernos. La discapacidad, como la educación, nunca logra posicionarse como una prioridad. Y eso es grave, porque una sociedad sana, asistida y educada puede hacer la diferencia”.

La campaña “Manos que sostienen” para que no muera la ONG

Frente a este panorama, la institución lanzó una campaña solidaria llamada “Manos que sostienen”, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos básicos y poder seguir funcionando al menos durante un año.

“La campaña invita a la sociedad mendocina y argentina —e incluso a quienes estén más allá— a sumar su aporte mensual, aunque sea simbólico. Pedimos donaciones voluntarias de dinero, pero también de materiales didácticos o recursos, e incluso horas de voluntariado profesional”, explica Rosa.

AMAD ICREA necesita recursos Recursos económicos y donaciones, las necesidades de esta ONG que pide ayuda. Gentileza

“Entendemos que no todos pueden donar grandes sumas, pero si cada uno aporta lo que vale un kilo de carne o de leche por mes, entre todos podemos sostener esta obra. No estamos pidiendo caridad: estamos invitando a formar parte de algo que mejora vidas”.

La campaña ya está activa en las redes sociales de la institución, particularmente en Instagram (@amad_icrea), donde publican historias, necesidades y datos bancarios para donar. Allí también se puede solicitar información sobre cómo colaborar.

“Necesitamos que la sociedad vea que las personas con discapacidad existen”

Más allá de la emergencia económica, Rosa insiste en que este momento también debe servir para visibilizar una realidad que suele quedar al margen. “Las personas con discapacidad existen, son parte de la sociedad. No son un ‘otro’ ajeno, lejano. Son parte de nuestras comunidades, y tenemos una responsabilidad colectiva con ellas”, remarca.

“Necesitamos una sociedad más empática, más inclusiva, más comprometida. Porque la diversidad no es una carga, es una riqueza. Y cuando ayudamos a que alguien más tenga una vida mejor, también mejoramos la nuestra”.

Una lucha por la dignidad y una ONG que lucha por la discapacidad

AMAD e ICREA no son solo un centro terapéutico. Son un espacio de contención, crecimiento, dignidad y amor para muchas personas que no tienen a dónde más acudir. Su posible cierre no representa solo una pérdida institucional: representa un retroceso en el derecho a la igualdad y la inclusión.

“Estamos haciendo todo lo que humanamente es posible: redes, pedidos, contactos, campañas. Pero necesitamos que más personas se sumen. Que más manos sostengan esta causa. Porque lo que está en juego no es una institución, sino la vida cotidiana de más de 160 personas y sus familias”, concluye Rosa.

Amad Icrea atiende la discapacidad La discapacidad en todo su abordaje es atendida desde hace 30 años por esta institución mendocina. Gentileza

Podés sumarte a la campaña “Manos que sostienen” con una donación mensual, recursos materiales o voluntariado profesional. Encontrá toda la información en Instagram: @anad_icrea. Alias: CAUSAN.PROMETI.TELAS.

¿Cómo podés ayudar?

Podés sumarte a la campaña “Manos que sostienen” con una donación mensual, recursos materiales o voluntariado profesional. Encontrá toda la información en Instagram: @anad_icrea. Alias: CAUSAN.PROMETI.TELAS.

También con un aporte mensual desde el valor de 1 kg de carne o una caja de leche (entre $8.000 y $12.000). Con donaciones materiales: elementos de librería, juegos, mantitas, materiales terapéuticos, como voluntario profesional o colaborador en acciones solidarias.

Datos para donar

Nombre: FUNDACIÓN ICREA

CBU: 2850463360994245691471

CUIT: 30-71888039-0

Banco Macro – Sucursal Las Heras