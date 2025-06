ANSES confirmó que los jubilados van a cobrar en julio con un aumento promedio del 1,5% y un grupo particular también recibirá el bono de $70.000, de esta manera al algunos beneficiarios no cobrarán menos de $379.294,78. Pero, también explicaron que estas no son las únicas buenas noticias para los adultos mayores de cara al séptimo mes del año.

ANSES y un beneficio para todos los jubilados sin diferencias: no es el aumento ni el bono

Todos los jubilados y pensionados pueden acceder al programa "Beneficios ANSES", así lo explica la Administración Nacional de Seguridad Social en su página web. Los adultos mayores pueden acceder a descuentos en los comercios de cercanía adheridos comprando con la tarjeta de débito que se usa para cobrar los haberes.